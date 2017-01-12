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Новости за сегодня

Баглан Майлыбаев освобожден от должности замруководителя Администрации Президента

 

Указом главы государства Майлыбаев Баглан Асаубаевич освобожден от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

 

Майлыбаев Баглан Асаубаевич

Родился 20 мая 1975 года в Джамбуле.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·Казахский Государственный Национальный Университет имени аль-Фараби (1996)

Журналист

· Аспирантура кафедры политологии и политического управления Российской Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (1998)

Специальность «12.00.02 государственное право и управление; советское строительство; административное право; финансовое право»

Научные звания, степени, деятельность:

· Доктор юридических наук, тема диссертации: «Становление и эволюция института Президента: международный опыт и казахстанская модель в переходный период» (2002)

· Кандидат политических наук, тема диссертации: «Современный политический процесс в Казахстане и России: сравнительный анализ» (1998)

Трудовой стаж:

· Старший научный сотрудник Института Государства и Права Национальной Академии Наук Республики Казахстан, преподаватель Казахского Государственного Университета Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай хана (1998-2002);

· Директор Департамента Средств массовой информации Министерства культуры, информации и общественного согласия (02.2002-05.2002);

· Президент открытого акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда» (05.2002-09.2003);

· Президент акционерной компании «Зан» (09.2003-12.2004);

· Руководитель Пресс-службы Президента Республики Казахстан (12.2004-10.2008);

· Председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (10.2008-02.12.2008)

· Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (02.12.2008-24.07.09);

· Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (25.06.2009-10.2011);

· Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 10.2011)

Прочие должности:

·Член Общественного совета по Средствам массовой информации (информационной политике) при Президенте Республики Казахстан (с 06.2005);

·Член совета директоров АО «Казтелерадио», АО «РГ «Егемен Казахстан», АО «РГ «Казахстанская правда» (2008-2009)

· Руководитель по идентичности и единству Национальной комиссии по модернизации (с 30.04.2015)

 

12 января 2017, 11:59
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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