Обеспечить эффективность частного судоисполнения

Линара Сактаганова

Исполнение судебных актов важная стадия отправления правосудия. 27-й шаг Плана нации предусматривает дальнейшее развитие института частных судебных исполнителей.

Как работает новый институт и с какими проблемами сталкивается, рассказал председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Сергей ЛИ.

- Сергей Михайлович, служба частных судебных исполнителей Казахстана осуществляет свою деятельность на протяжении пяти лет. Что достигнуто на сегодняшний день? И какова роль института частных судебных исполнителей в правовой системе государства?

- Впервые идея о создании института частных судебных исполнителей была озвучена Главой государства на IV Съезде судей.

Данный институт в нашей стране внедрен Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2010 года. Первые частные судебные исполнители и первые региональные и республиканская коллегии начали осуществлять деятельность в сентябре 2011 года.

Прошедшие пять лет становления института относительно небольшой срок. Однако за этот период система частного судоисполнения прошла сложный путь становления создана организация, объединяющая всех работающих по республике частных судебных исполнителей, выработаны принципиально новые подходы к организации их деятельности, внедрена автоматизированная информационная система органов исполнительного производства, которая интегрирована с базами государственных органов и позволяет значительно сократить время исполнительных действий, а также увеличить возможности исполнительного производства.

Значительные меры приняты по стимулированию деятельности частных судоисполнителей увеличен порог оплаты в зависимости от размера взысканной суммы. Для поддержания корпоративного духа членов принят Кодекс чести. Наряду с этим проведена масштабная работа законодательного и организационного характера, направленная на увеличение количества частных судоисполнителей, расширение круга их полномочий, упрощение многих процедур и др.

Так, Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства» от 15 января 2014 года упрощен порядок получения лицензии для отдельных категорий лиц. Затем эти и другие вопросы были оптимизированы в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности». Благодаря указанным мерам количество частных судебных исполнителей значительно возросло. В 2011 году их число составляло 142, в настоящее время в членстве Республиканской палаты состоят 1379 судоисполнителей, осуществляющих свою деятельность. В среднем на 13 тысяч жителей республики приходится по одному частному судоисполнителю.

Исходя из количества производств, динамики исполнения, численности, организации деятельности за пятилетний период, мы можем с уверенностью констатировать, что частная модель исполнения успела доказать свою эффективность.

Прежде всего, снизились сроки и улучшилась оперативность исполнения в целом. Главным положительным фактором является то, что государство не затрачивает бюджетные средства на обеспечение деятельности частных судебных исполнителей.

На VII Съезде судей Глава государства отметил, что за годы независимости особое внимание было уделено формированию современной судебной системы, а также последовательному укреплению института частных судебных исполнителей. Одним из основных направлений государственной модернизации в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» является обеспечение верховенства закона. Запланированный в 27-м шаге Плана нации полный переход на частную модель исполнения позволит продолжить наметившиеся положительные тенденции в данной сфере, укрепить авторитет государственной власти и, соответственно, повысить рейтинг Казахстана по обеспечению верховенства закона, что создаст благоприятные условия для вхождения нашей страны в 30-ку развитых стран мира.

- Какими полномочиями наделены частные судебные исполнители? Скажите, улучшилось ли качество исполнения судебных актов за этот период?

- Частные судебные исполнители имеют такие же полномочия, как и государственные. Они закреплены в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Исключением является то, что для привлечения должника к административной ответственности частные судебные исполнители отправляют материалы в органы юстиции.

В 2015 году Парламентом РК принят закон, который расширил возможности для дальнейшего развития системы частного судебного исполнения, предусматривающий практически полный переход на частную систему исполнения. С начала 2016 года Республиканской палатой совместно с Министерством юстиции принимались меры по увеличению количества частных судебных исполнителей и обеспечению охвата их услугами всех районов областей.

Что касается повышения качества работы частных судоисполнителей, считаю это закономерным, ведь их ряды пополнили опытнейшие кадры бывшие представители судебной системы, правоохранительных органов и другие высокопрофессиональные юристы.

О возросшей эффективности института говорит и снижение числа жалоб взыскателей на неисполнение судебных актов. Кроме того, частные судебные исполнители находятся на самообеспечении и заинтересованы в скорейшем реальном исполнении документов.

- Сколько дел сейчас находится в производстве у частных судебных исполнителей?

- В связи с тем, что с 1 января 2016 года в компетенцию частной сферы перешли все категории исполнительных документов, за исключением документов о взыскании с государства, в пользу государства сумм свыше 1000 МРП, дел о выселении, сносах, изъятии земельных участков, производимых в интересах государства, нагрузка на частных судебных исполнителей значительно возросла.

В настоящее время в портфеле у частных судебных исполнителей находится на исполнении в среднем два миллиона пять тысяч исполнительных документов, из них более 90 тыс. документов по таким социально-значимым категориям дел, как взыскание алиментов, задолженности по заработной плате и другие.

- Как регулируются цены на услуги частных судебных исполнителей?

- Частный судебный исполнитель имеет гибкую систему оплаты, так как вознаграждение за свои услуги он взыскивает с должника. В соответствии со ст. 118 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» размер вознаграждения устанавливается в пределах от трех до 25 процентов от взысканной суммы или стоимости взысканного имущества вместо фиксированных ранее десяти процентов. Услуги оплачиваются только в случае полного или частичного исполнения исполнительного документа. Если исполнительный документ имущественного характера исполнен частично, то судебный исполнитель получает только часть оплаты его деятельности пропорционально взысканной сумме или стоимости имущества.

По исполнительным документам неимущественного характера оплата деятельности устанавливается в месячных расчетных показателях. При взыскании алиментов оплата составляет один МРП от суммы взыскания ежеквартально.

- Можем ли мы говорить об окупаемости работы частных судебных исполнителей?

- Переход к новой модели требует от государства не просто увеличения количества судоисполнителей, более важно достичь гармоничного равновесия между функциональной эффективностью и коммерческой привлекательностью нашей профессии. По сути, все проблемы, которые существовали у государственной службы исполнения, перешли к нам. При этом ЧСИ отличается лишь тем, что он не получает гарантированной заработной платы и деятельность свою финансирует самостоятельно. Прежде всего, оплата деятельности любого частного судоисполнителя должна обеспечивать рентабельность его действий.

Самофинансирование, несостоятельность должника, законодательные ограничения и другие факторы создают профессиональные риски для деятельности частных судебных исполнителей, влияют на развитие рынка данных услуг. Достаточно сказать, что лишь по 40-45 процентам исполнительных документов мы прогнозируем возмещение затрат, которые понесли частные судоисполнители. Иными словами, по каждому второму исполнительному производству их деятельность не окупается.

Очень много примеров, когда банки до завершения исполнения отзывали исполнительные листы, при этом законодательством не установлено возмещение какой-либо оплаты работы частного судоисполнителя, несмотря на то, что он потратил месяцы, а то и годы работы.

Только за последний год по причине невыгодности прекратили работу 112 ЧСИ, а 18 из-за того, что уже не могли содержать офис и платить взносы в Палату.

В целях избежания банкротства частных судоисполнителей необходимо совершенствовать систему оплаты их деятельности путем возмещения затрат на исполнение и введения дополнительного пакета платных услуг, не связанных с исполнением судебных актов.

- На сегодняшний день остро стоит вопрос взысканий по алиментным обязательствам. Есть ли у Палаты предложения по изменению системы выплаты алиментов?

- Исполнение социально-значимой категории исполнительных документов находится на особом контроле частных судебных исполнителей. В настоящее время в портфеле ЧСИ находится более 87 тыс. документов о взыскании алиментов. К сожалению, сложившаяся практика такова, что абсолютное большинство злостных неплательщиков алиментов избегают наказания. Количество добровольного исполнения актов минимально.

Ситуация, связанная с вопросами алиментов, сводится к тому, что это не нужно никому, кроме судебных исполнителей и отчаявшихся взыскателей, в большинстве матерей-одиночек. В данном случае работа судебного исполнителя выступает в качестве вспомогательной. Тем не менее частные судоисполнители в ряде случаев принимают меры по трудоустройству должников, проводят акции, собрания с молодежью, направленные на освещение проблемы взыскания алиментов.

При исполнении указанной категории дел наиболее эффективными мерами стали законодательный запрет на выезд за рубеж с 2010 года, а также ужесточение административной и уголовной ответственности должников. При этом частный судоисполнитель не имеет полномочий по привлечению должника к административной ответственности и делает это через государственных судебных исполнителей. Указанных мер явно недостаточно. Не решая проблем сообща, перекладывая груз ответственности только на частных судебных исполнителей, мы не сможем обеспечить максимального исполнения решения суда и защиты прав граждан в полной мере.

Для решения проблемы алиментов в стране нужен комплексный подход с применением ряда организационных и законодательных мер, направленных на укрепление в обществе семейных ценностей, снижение количества разводов и повышение правосознания граждан в целом.

- Существует мнение, что частные судебные исполнители неохотно берутся за взыскание алиментов с неработающих должников. Так ли это?

- К сожалению, дела об алиментах в большинстве своем считаются бесперспективными, взыскать долги бывает крайне сложно. Увы, но частные судебные исполнители, действительно, порой неохотно берутся за такие дела. Но в любом случае обязаны это сделать и предпринять соответствующие меры.

В случае если права граждан нарушаются, они могут обратиться с жалобой в региональную палату частных судебных исполнителей. Мы тщательно рассматриваем каждый случай. Граждане должны знать, что необоснованный отказ частного судебного исполнителя от принятия исполнительного документа к производству может привести к приостановлению действия его лицензии.

- Как обстоят дела с взысканием административных штрафов?

- Установленные законом отдельные правоотношения между государственными органами и ЧСИ не находят должной реализации на практике. В результате акты судебных и уполномоченных органов остаются не исполненными либо исполняются не в полной мере.

Зачастую граждане о наличии штрафа узнают только после возбуждения исполнительного производства, наложения ареста на имущество либо выставления запрета на выезд за пределы республики. К судебным исполнителям из уполномоченных органов тысячами поступают исполнительные документы о взыскании штрафов, из которых каждый второй документ надлежащим образом не отработан и не оформлен согласно требованиям Кодекса об административных правонарушениях.

К примеру, законы «Об органах внутренних дел» и «О судебных приставах». На практике судебный исполнитель вынужден сам устанавливать местонахождение злостного должника, задерживать его, доставлять в суд и за свой счет конвоировать к месту отбывания административного ареста, не обладая соответствующими полномочиями и неся материальные затраты. Тогда как согласно закону оказывать содействие при принудительном исполнении исполнительных документов, обеспечивать охрану и конвоирование обязаны полиция и приставы.

В связи с этим полагаю, что назрела необходимость на законодательном уровне внести поправки касательно порядка исполнения административных штрафов.

- Какие меры по дальнейшей оптимизации института вы могли бы обозначить?

- Институту частных судебных исполнителей государство делегировало часть своих полномочий, и очень важно, чтобы он заработал эффективно и с соблюдением законности.

Одной из проблем на сегодняшний день является отсутствие эффективной формы судебного контроля по исполнению судебных решений. Получив судебное решение, взыскатель ожидает его незамедлительного исполнения. В соответствии с законом срок исполнительного производства составляет от двух до четырех месяцев, при этом на практике сроки исполнительного производства доходят до года и более. Причиной тому является обжалование сторонами действия или бездействия судебного исполнителя в суде, которое с учетом всех инстанций может продлиться до четырех месяцев. Если оспаривать каждое постановление, то на законных основаниях можно затянуть исполнение на год и более. При этом претензии со стороны взыскателя о неисполнени решения суда предъявляются в адрес судебного исполнителя.

На мой взгляд, целесообразным стал вопрос о введении института специализированных судей по исполнению судебных актов. Во-первых, это повысит эффективность судебного контроля за исполнением судебных решений. Во-вторых, сформируется единая судебная практика по различным спорам в сфере исполнительного производства.

Важно отметить также несовершенство процедуры исполнения. Законодательством прописан сам процесс исполнения, но не определен четко порядок последовательности действий судебного исполнителя. В связи с этим необходимо оптимизировать процедуру исполнения, сделать ее проще и понятней как для самого судоисполнителя, так и для сторон производств.