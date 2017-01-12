Еще 2 улицы в Астане станут односторонними в 2017 году

Во втором квартале 2017 года проспекты имени Абылай хана и Кудайбердиева в Астане станут односторонними. Об этом сегодня сообщили представители городского акимата на общественном совете по развитию транспортной системы столицы, передает корреспондент Zakon.kz





Внедряя одностороннее движение, чиновники надеются увеличить скорость транспортного потока как на отдельных участках, так и в целом городе.





Помимо этого, как сообщили в акимате, в Астане продолжается работа по внедрению отдельно выделенных полос движения общественного транспорта «Bus Lane».





По информации пресс-службы, в текущем году планируется дополнительно внедрить 24 участка общей протяженностью 64,7 километров, что повлияет на увеличение средней скорости движения на 22%. На сегодняшний день в городе также ведется поэтапное обновление автобусов. В мае текущего года ожидается поставка 380 автобусов.





«Тем самым внедрение «Bus Lane» на данных участках позволит создать каркас улично-дорожной сети обеспечивающий беспрепятственное движение общественного транспорта, тем самым повысит среднюю скорость движения автобусов в два раза и сократить время ожидания с 15-20 мин до 7-10 мин» - сказал руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердин.





Для формирования достоверных данных о фактической перевозке пассажиров продолжится развитие систем диспетчеризации и электронной оплаты проезда ASTRA Plat. Также в комплексе интеллектуальных решений до конца года планируется завершить установку еще 72 электронных табло информирования пассажиров о прибытии автобусов



