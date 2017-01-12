Всего 2,6 тысяч госслужащих корпуса «Б» подлежат аттестации в Алматы

По городу Алматы из 4,6 тысяч госслужащих корпуса «Б» аттестации подлежат всего 2,6 тыс. служащих. Об этом на брифинге журналистам сообщила руководитель агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции по городу Алматы Айгуль Байханова, передает корреспондент Zakon.kz.

«В соответствии с 15 шагом «Плана нации - 100 конкретных шагов» в первом полугодии текущего года будет проведена комплексная аттестация государственных служащих корпуса «Б». С принятием нового закона о государственной службе с 2016 года усилены квалификационные требования к административным госслужащим. Кроме требований по образованию и опыту работы, они впервые дополнены требованиями по компетенциям», - сказала Байханова.

По ее словам, цель аттестации - определение уровня профессионализма государственных служащих и соответствия их компетенциям, необходимым для эффективного выполнения профессиональной деятельности на конкретной государственной должности.

Также спикер отметил, что профессиональные качества аттестуемых госслужащих и степень владения их необходимыми знаниями, умениями и навыками будут определяться в четыре этапа.

На первом этапе аттестуемый оценивается посредством составления оценочного листа. На втором этапе служащий проходит тестирование на оценку личных компетенций. Данная оценка будет проводиться через специальную автоматизированную программу. На третьем этапе служащий проходит собеседование в аттестационной комиссии. Завершающим этапом аттестации является решение аттестационной комиссии по каждому аттестуемому, принимаемое с учетом результатов всех предыдущих этапов.

Решение может быть одно из следующих: 1) соответствует занимаемой должности и рекомендуется к повышению, 2) соответствует занимаемой должности, 3) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению, 4) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению.

«Повышение в должности по итогам аттестации осуществляется без проведения конкурсных процедур при наличии вакансии и соответствия служащего квалификационным требованиям. Госслужащие, не прошедшие аттестацию и отказавшиеся по решению аттестационной комиссии перейти на нижестоящую должность, подлежат увольнению», - подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, к увольнению рекомендуются также служащие, дважды не явившиеся на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины.

Между тем, решение аттестационной комиссии может быть обжаловано руководителю госоргана, в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции или его территориальный департамент либо в суд.

Стоит отметить, что аттестации подлежат не все служащие корпуса «Б». Предусмотрен перечень лиц, освобожденных от аттестации. В основном, это социально уязвимая категория: лица предпенсионного возраста, которым на период аттестации до достижения пенсионного возраста осталось два года и меньше; беременные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет).

Также не подлежат аттестации служащие, состоящие в кадровом резерве корпуса «А», и впервые принятые на госслужбу и проработавшие менее полугода.

Таким образом, по городу Алматы из 4,6 тысяч госслужащих корпуса «Б» аттестации подлежат всего 2,6 тыс. служащих.

«Учитывая, что в связи с аттестацией увеличится нагрузка на зал тестирования, приняты меры по его расширению. С 9 января тестирование проходит в более просторном помещении по адресу: ул.Толе би 155, угол ул.Байзакова, 2 этаж, кабинет 205. Теперь одновременно тестирование могут проходить 27 человек», - добавила Байханова.

Она также отметила, что аттестация будет проводиться согласно графикам. Общий график аттестации в разрезе госорганов утверждается агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции.

На основе общего графика центральные государственные и местные исполнительные органы утверждают свои графики с конкретными сроками аттестации по каждому служащему.

Аттестация будет проведена последовательно в 3 уровня, в зависимости от категории занимаемых должностей. На каждом уровне будут созданы соответствующие аттестационные комиссии.

Кубатбек Туратбеков