СМИ: в администрации Трампа появится офис первой семьи для дочери и жены президента

Офис первой леди будет переименован в офис первой семьи в будущей администрации США. При этом в Белом доме официальные функции будут совмещать дочь избранного президента Иванка и его супруга Меланья. Они считаются самыми дорогими Трампу людьми, сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на информацию, полученную от источников в переходном штабе республиканца,

Иванка Трамп в среду объявила о решении уйти в отставку с поста вице-президента семейной компании Trump Organization и перестать активно заниматься собственной линией модных аксессуаров. Она на первых порах сосредоточится на обустройстве своей семьи в столице страны. Супруг Иванки Джаред Кушнер назначен на должность старшего советника главы государства.





Как сообщал журнал Washingtonian, Иванка Трамп и Джаред Кушнер будут жить в престижном столичном районе Калорама неподалеку от того места, где решил поселиться после истечения срока полномочий нынешний глава администрации США Барак Обама. 44-й президент США объявил ранее, что после передачи дел сменщику собирается еще пару лет жить в Вашингтоне с супругой Мишель и младшей дочерью Сашей, чтобы дать последней возможность закончить школу, не прерывая процесс обучения из-за переезда в другой город.





Между тем Меланья Трамп с 10-летним сыном Бэрроном после инаугурации останутся в Нью-Йорке по крайней мере до конца нынешнего учебного года, чтобы мальчик, посещающий элитную частную школу, не прерывал обучение. Это подтвердил ранее сам Дональд Трамп. В связи с этим некоторые американские наблюдатели выдвигают предположение о том, что Иванка Трамп, возможно, будет на первых порах де-факто играть роль первой леди США.



