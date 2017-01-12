Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Аким Астаны раскритиковал вызывающее поведение водителей автобусов

12 января 2017, 12:18

Он отметил, что все нарушения регистрируются, благодаря новой системе по учету данных появится возможность отслеживать несоответствующее правилам поведение и штрафовать за это вплоть до расторжения договоров.


Аким Астаны Асет Исекешев ответил на жалобы астанчан по поводу поведения водителей общественного транспорта, сообщает МИА «Казинформ».

«Многие люди жалуются. Наибольшее количество 1191 - пользование мобильным телефоном при управлении транспортным средством. Это же ужас подвергать жизнь людей опасности, это нарушение закона прямое! В автомобилях нельзя пользоваться, а тут автобусы. 299 случаев курения в автобусах - это вообще прошлый век. 903 - нахождение в кабине водителя постороннего человека, 300 случаев - не заезд в остановочный пункт, не пристегнут ремень безопасности, - сообщил он в ходе общественного слушания в здании столичного акимата.

Асет Исекешев отметил, что все нарушения регистрируются, благодаря новой системе по учету данных появится возможность отслеживать несоответствующее правилам поведение и штрафовать за это вплоть до расторжения договоров.

«Тогда они, наконец, научатся вести себя нормально», - заключил он.

Фото: Motor.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также