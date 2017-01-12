Аким Астаны раскритиковал вызывающее поведение водителей автобусов

«Многие люди жалуются. Наибольшее количество 1191 - пользование мобильным телефоном при управлении транспортным средством. Это же ужас подвергать жизнь людей опасности, это нарушение закона прямое! В автомобилях нельзя пользоваться, а тут автобусы. 299 случаев курения в автобусах - это вообще прошлый век. 903 - нахождение в кабине водителя постороннего человека, 300 случаев - не заезд в остановочный пункт, не пристегнут ремень безопасности, - сообщил он в ходе общественного слушания в здании столичного акимата.



