Аким Астаны раскритиковал вызывающее поведение водителей автобусов
12 января 2017, 12:18
Он отметил, что все нарушения регистрируются, благодаря новой системе по учету данных появится возможность отслеживать несоответствующее правилам поведение и штрафовать за это вплоть до расторжения договоров.
Аким Астаны Асет Исекешев ответил на жалобы астанчан по поводу поведения водителей общественного транспорта, сообщает МИА «Казинформ».
«Многие люди жалуются. Наибольшее количество 1191 - пользование мобильным телефоном при управлении транспортным средством. Это же ужас подвергать жизнь людей опасности, это нарушение закона прямое! В автомобилях нельзя пользоваться, а тут автобусы. 299 случаев курения в автобусах - это вообще прошлый век. 903 - нахождение в кабине водителя постороннего человека, 300 случаев - не заезд в остановочный пункт, не пристегнут ремень безопасности, - сообщил он в ходе общественного слушания в здании столичного акимата.
Асет Исекешев отметил, что все нарушения регистрируются, благодаря новой системе по учету данных появится возможность отслеживать несоответствующее правилам поведение и штрафовать за это вплоть до расторжения договоров.
«Тогда они, наконец, научатся вести себя нормально», - заключил он.
Фото: Motor.kz
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