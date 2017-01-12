Организаторы "Золотого глобуса" поддержали Мерил Стрип за ее слова о Трампе

Стрип, получившая награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью.

Организаторы американской кинопремии "Золотой глобус" поблагодарили актрису Мерил Стрип за ее выступление в защиту свободы прессы, передает передает Русская служба BBC





Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала ее воскресную речь на церемонии вручения премии "первоклассным выступлением".





Стрип раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа, и сказала, что "нам нужна ответственная пресса, которая будет призывать к ответу сильных мира сего".

В ответ Трамп назвал Стрип "сильно переоценённой актрисой".





В среду президент HFPA Лоренцо Сория заявил, что поддерживает Мерил Стрип и одобряет ее слова.





"Как организация журналистов HFPA полностью на вашей стороне в деле защиты свободы выражения, и мы отвергаем любые призывы к цензуре", - написал он в "Твиттере", обращаясь непосредственно к актрисе.

"Мы благодарны вам за вашу непоколебимую поддержку искусства", - продолжил он.





"Хватит"





Многие другие актеры уже также выразили Мерил Стрип свою поддержку.





В частности, Роберт Де Ниро отправил ей письмо, в котором сказано: "То, что вы сказали, было просто замечательно. Это следовало сказать, и вы сделали это превосходно".





"Я с глубоким уважением отношусь к вам за то, что вы сделали это именно в тот момент, когда весь мир отмечал ваши заслуги. Я разделяю ваше отношение к панкам и задирам. Пора и меру знать!" - продолжил он.

"Вы, с вашей элегантностью и умом, обладаете мощным голосом, который вдохновляет других на то, чтобы тоже выразить свою точку зрения, и их голоса также будут услышаны. Чрезвычайно важно, чтобы мы ВСЕ выразили свое мнение", - пишет Де Ниро.





Роберт Де Ниро уже не первый раз выражает свое недовольство Дональдом Трампом. Незадолго до выборов он обнародовал видеоролик, в котором он назвал тогда еще не избранного кандидата от республиканцев идиотом и дураком.





Виола Дэвис, которая представляла Мерил Стрип аудитории на церемонии вручения премии "Золотой глобус", сказала впоследствии, что та "заслужила право сказать это, и по-моему, мы все вздохнули с облегчением - она выразила наше общее чувство".

Стрип, получившая награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью.

По ее словам, это "разбило ей сердце".

"Это инстинктивное желание унижать кого-то просачивается в жизнь каждого, когда оно культивируется человеком, облеченным властью - кем-то, кто представляет общественную платформу. Другие начинают думать, что им тоже можно так поступать", - заявила Стрип. При этом имя Трампа она ни разу не упомянула.

Она также сказала, что ответственная пресса должна призывать Трампа к ответу в течение всего его срока.



