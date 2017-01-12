СМИ: У Баян Есентаевой появился ухажер

Познакомились продюсер и предприниматель весной того же года и между ними завязалась дружба.

Уже давно в некоторых СМИ ходили слухи о новом романе Баян Максаткызы (Есентаевой) после развода с Бахытбеком Есентаевым, которого к слову осудили на 9 лет за покушение на убийство.





Но как говорится, нет дыма без огня. В июле прошлого года старшая дочь продюсера Айсауле проговорилась о том, что новый ухажер ее мамы бизнесмен Турсенгали Алагузов. Познакомились продюсер и предприниматель весной того же года и между ними завязалась дружба, сообщает Qamshy.kz





48-летний Турсенгали - сын известного казахстанского дирижера и композитора Турыма Алакозова, является председателем совета директоров компании АО «Galanz Bottlers».













В соцсетях он открыто пишет, что любит красивых женщин и дорогие машины. Но стоит отметить, по официальным данным бизнесмен женат и имеет двоих детей. В настоящее время он активно занимается благотворительностью.





После скандала в семейной жизни, Баян Есентаева в одном из интервью рассказала, что поменяла взгляды на жизнь кардинально, подняла вопрос о домашнем насилии, а в середине сентября посетила общественный фонд «Дом матери», одним из меценатов которого является никто иной, как Алагузов.





Но это еще не всё, по фотографиям в соцсетях можно заметить, что продюсер и бизнесмен находятся в одном и том же месте и проводят время в одних и тех же заведениях.





В отеле "Four seasons"









Париж









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