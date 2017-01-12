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В Алматы под колесами поезда погиб мужчина

12 января 2017, 12:20

Проводится досудебное расследование.


Мужчина погиб под колесами поезда в Алматы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Семиреченскую транспортную прокуратуру.

«Утром, на перегоне Медеу-Алматы, около входного светофора пассажирский поезд №301 сообщением Новосибирск-Алматы, машинист применил экстренное торможение с наездом на человека в возрасте 40-45 лет, европейской национальности, который скончался на месте», - сказали в прокуратуре.

При погибшем не было документов, его личность устанавливается. Задержка поезда составила 25 минут.

По данному факту материал зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования, проводится досудебное расследование.

Фото: Сибкрай.ru

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