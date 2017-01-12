В Алматы под колесами поезда погиб мужчина
12 января 2017, 12:20
Проводится досудебное расследование.
Мужчина погиб под колесами поезда в Алматы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Семиреченскую транспортную прокуратуру.
«Утром, на перегоне Медеу-Алматы, около входного светофора пассажирский поезд №301 сообщением Новосибирск-Алматы, машинист применил экстренное торможение с наездом на человека в возрасте 40-45 лет, европейской национальности, который скончался на месте», - сказали в прокуратуре.
При погибшем не было документов, его личность устанавливается. Задержка поезда составила 25 минут.
По данному факту материал зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования, проводится досудебное расследование.
Фото: Сибкрай.ru
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