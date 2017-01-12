В Алматы под колесами поезда погиб мужчина

Мужчина погиб под колесами поезда в Алматы, сообщает МИА « Казинформ » со ссылкой на Семиреченскую транспортную прокуратуру.





«Утром, на перегоне Медеу-Алматы, около входного светофора пассажирский поезд №301 сообщением Новосибирск-Алматы, машинист применил экстренное торможение с наездом на человека в возрасте 40-45 лет, европейской национальности, который скончался на месте», - сказали в прокуратуре.





При погибшем не было документов, его личность устанавливается. Задержка поезда составила 25 минут.





По данному факту материал зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования, проводится досудебное расследование.



