Куда смотрит Уятмен или как отдыхают казахстанские звезды шоу-бизнеса (18+)

Многие казахстанские звезды шоу-бизнеса, устав от зимней стужи, сменили серый вид из окна, отправились на зимние каникулы. Селебрити выбрали в качестве отдыха лучшие пляжи Таиланда, Вьетнама, Гоа и не только. О радостях из теплых стран звезды охотно делятся с подписчиками в социальных сетях.





Актриса и певица Дарья Александрова радует своих подписчиков «горячими» фото с жаркого Тайланда.









Известная телеведущая Динара Сатжан передает пламенный привет из Гоа.









Известный отечественный продюсер Баян Максаткызы в свои 42 года может похвастаться отличной фигурой и составить соперничество многим селебрити.





«Мой ответ Динаре Сатжан», - подписала красочное фото.









Старшая дочь продюсера Айсауле также любит публиковать фото и видео с пляжного отдыха.









Впрочем 13- летняя младшая Есентаева также не отстает.









Солистка группы FM Эльвира Валиева делится фотографиями с сыном.









Скандально известный казахстанский блогер Асель Баяндарова, на которую не раз хотели натравить Уятмена, продолжает свой голый бунт. Блогер делится с подписчиками своими мыслями, результатами упорных тренировок и правильного питания, и дополняет сообщения пикантными фото.









«Моё тело как инструмент.





Внешность, красота всегда были для меня лишь одним из средством коммуникации с социумом и людьми, причём не самым главным. Поэтому мне удивительно, когда кто-то из моих знакомых говорит: "зря ты так выставляешь на обозрение историю своих изменений, никто не полюбит тебя". То есть получается, вот кто-то узнает меня, увлечётся, а потом бац!, увидит фото, где я ещё рыхлая, с наивной причёской и с таким же наивным мейкапом и скажет извини, я в тебе разочарован, я то думал ты человек хороший, а ты оказывается 3 года назад была не очень красивой!? Разочаруется и не сможет никогда полюбить, забив на все, что делает меня мной.





Какой бы ты не была красивой и молодой, всегда будет кто - то красивее и моложе. Красота и молодость непостоянный и скоропортящийся продукт, давать оценку через их призму - обрекать себя на заведомое разочарование.





Современные достижения медицины и индустрии красоты позволяют "вытянуть" практически любую внешность, было бы желание. Возможность Клепать такие фото в 40 лет никакая не роскошь, доступная только звёздам, правильное питание, физические нагрузки может позволить себе каждый, антивозрастная гормональная терапия становится все более доступной. Об этом я часто и подробно пишу на своей странице.





Выбирайте из тех, кому вы дороги и кто может вас оценить, ведь самые идеальные сиськи-жопки девальвируют в цене при таком пресыщенном выборе предложений. Ум, чуткость, доброту и сердечность к сожалению не оттюнингуешь у пластического хирурга.

Ps: но все же, самые лучшие друзья девушек после 40 пластические хирурги ))) после спорта и правильного питания, конечно», - написал Асель под фото.









Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева также может похвастаться отличной фигурой.









Двукратная чемпионка мир по фитнесу Дания Тлеумбетова сейчас живет в США и предпочитает отдых на Гавайских островах.



