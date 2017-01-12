Социальные реформы, главные ориентиры депутатов – Н.Нигматулин

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе рабочей поездки в Костанайскую область встретился с коллективом ТОО «СарыаркаАвтоПром» , сообщает пресс-служба Мажилиса.





Спикер Мажилиса поздравил костанайцев с 25-летием Независимости Казахстана и акцентировал внимание на основных достижениях страны.





- Под руководством нашего Президента Нурсултана Назарбаева казахстанцы с честью преодолели все возникавшие на этом сложном и ответственном пути трудности и испытания и построили новую, динамично развивающуюся страну, - подчеркнул Н.Нигматулин.





При этом Председатель Мажилиса отметил, что в стране успешно реализуется уникальная идея Общества Всеобщего Труда, благодаря которой в республике в год создается в среднем по 270 тысяч новых рабочих мест. Увеличивается средняя зарплата и пенсии. Осуществляется масштабная программа подъёма села, идет рост уровня жизни сельчан.





Социальные расходы за 25 лет выросли с 26 миллионов до 4,8 триллионов тенге, что составляет 46 процентов от бюджета страны.





Свидетельством экономического развития является, по словам Спикера Мажилиса, и растущий класс собственников и предпринимателей. Кроме того, сегодня экспортируется более 2500 наименований изделий производства в 119 стран.





- Для Казахстана автопром – это не просто одна из отраслей экономики, это локомотив развития обрабатывающей промышленности как региона, так и республики в целом. Улучшается инвестиционный климат региона. Создается индустриальная зона, на территории которой будут размещены заводы по производству автокомпонентов, - подчеркнул Н.Нигматулин на встрече с трудовым коллективом предприятия.





Спикер Мажилиса рассказал и о законотворческой деятельности депутатов. В частности, остановился на законах по вопросам обязательного социального медицинского страхования, о республиканском бюджете, по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, о пастбищах, о волонтерской деятельности и других.





- Социальные реформы, направленные на рост качества жизни казахстанцев, являются главными ориентирами законотворческой деятельности депутатов, - отметил Н.Нигматулин.





В ходе встречи Н.Нигматулин поделился планами законопроектных работ, отметив предстоящее рассмотрение инициированных самими депутатами законодательных поправок в Закон РК «О дорожном движении в Республике Казахстан», касающихся экологических вопросов, культуры, транспорта, а также совершенствования уголовно-исполнительного законодательства.





Спикер Мажилиса подчеркнул, что одним из важнейших направлений работы депутатов Мажилиса является углубление взаимодействия с избирателями посредством выездов в регионы и встреч с населением. «Для нас очень важна обратная связь» - отметил он.





В ходе встречи Н.Нигматулин ответил на вопросы трудового коллектива. Людей интересовали вопросы улучшения жилищных условий населения, решение проблемы подготовки кадров с техническим образованием, предпринимаемые государственные меры по улучшению качества дорог.





Председатель Мажилиса также побывал на производственных площадках предприятия, ознакомился с планом модернизации производственных линий, линейкой легковых автомобилей, а также сельхозтехники.





Работники «СарыаркаАвтоПром» выразили уверенность, что интенсивное развитие инновационных технологических направлений, обозначенное Президентом Казахстана в качестве одного из приоритетов, положительно скажется и на их предприятии, и на регионе в целом.





В 2016 году на производственных площадках предприятия выпущено более 5 тыс. единиц автотранспорта.





В ходе поездки в регион Н.Нигматулин побывал также на Костанайском мелькомбинате, где ознакомился с выпускаемой продукцией, побеседовал с рабочими. Предприятие специализируется на производстве муки и макаронных изделий. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 350 тонн зерна и выпускать 90 тонн макарон в сутки. Основными покупателями продукции выступают отечественные рынки, а также Афганистан, Кыргызстан, Туркменистан и Грузия.