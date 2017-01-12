Итоги деятельности Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане за 2016 год

Руководитель Департамента

Капаев Сауыкбек Арипович

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, в 2016 году проводился государственный метрологический контроль, в целях защиты интересов граждан и экономики страны от последствий недостоверных результатов измерений, обеспечения безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции, работ и услуг, обеспечения достоверных результатов измерений приборов учета: в сфере бытовых и коммунальных услуг и услуг связи, в том числе при диагностике и лечении заболеваний, контроле безопасности условий труда и быта людей, обеспечении безопасности движения, охране окружающей среды, в том числе за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже, импорте осуществляется в целях проверки соответствия количества содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке.

За 2016 год Департаментом проведены 103 проверки (92 - выборочных, 11 - внеплановых, из них 2 проверки по поручению Комитета, 4 с правоохранительными органами, 4 по информации и обращениям от юридических и физических лиц, 1 по информации и обращении от государственных органов), из них: в 55 случаях установлены нарушения, что составляет 53%. По результатам всех видов проверок, за 2016 год, пресечено 12 партий продукции на общую сумму 484 480 тг. К административной ответственности в виде штрафов привлечено 54 юридических и физических лица, общая сумма административных штрафов составила 13012,335 тыс. тенге, исполнение составляет 93%. По результатам проверок выдан запрет на использование 1956 непригодных к применению единиц средств измерений (далее - СИ), в том числе средств измерений применяемые при диагностике и лечении заболеваний человека в лечебных учреждениях города.

На предприятиях здравоохранения, проведена 21 проверка, из них в 11 случаях с нарушениями.

Например: в ГКП на ПХВ «Городская детская больница №2» из проверенных 860 единиц СИ 335 единиц СИ признаны непригодными к применению, ГКП на ПХВ «Центр первичной медикосанитарной помощи «Шапағат» акимата города Астаны признаны непригодными к применению 37 единиц СИ, в АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантации» из 440 единиц СИ 302 единицы признаны не пригодными к применению (не прошли очередную поверку), кроме того, аппраты УЗИ, в количестве 5 единиц применяются не поверенными и не внесенными в реестр государственной системы измерений Республики Казахстан, в ГКП на ПХВ «Перинатальный центр №3» акимата города Астаны - 39 единиц СИ применяются не поверенными.

Как известно, достоверность результатов исследований, выполняемых на медицинской аппаратуре, полностью зависит от точности измерений, а не поверенные средства измерений не гарантируют достоверность правильного вынесенного диагноза больному.

Поэтому медицинские средства измерений, как и любые технические подвергаются поверке, при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерения.

В сферах предоставления услуг для населения проведено 27 проверок, из них в 13 случаях с нарушением.

Так, например: в АО «Астана Газ Сервис» из проверенных 95 единиц СИ 58 единиц СИ признаны непригодными к применению, ГКП на ПХВ «Дворец спорта Казахстан» из проверенных 67 единиц СИ - 63 единицы СИ признаны непригодными к применению, т.е. не поверенные 94% СИ составляют опасность для населения, Филиал «Отель Rixos «ТОО Инком Астана» из проверенных 67 единиц СИ - 19 единиц СИ признаны непригодными к применению, ГККП «Столичный цирк» акимата города Астаны признаны непригодными к применению 129 единиц СИ, ТОО «Astana Motor Astana» из проверенных 61 единицы СИ - 51 единица СИ признаны непригодными к применению.

Внеплановый государственный контроль, по обращениям юридических лиц, в отношении аккредитованных органов по подтверждению соответствия, испытательных лабораторий (центров) и поверочных лабораторий: по результатам проверок приостановлены аттестаты аккредитации 2-х аккредитованных лабораторий, так в ТОО «Гамма Сервис ЛТД» и в ТОО «Казахстанский центр поверки и сертификации» за нарушения Закона РК «Об аккредитации, в области оценки соответствия», а именно осуществление поверочных работ вне области аккредитации. Приостановлено: 12 неправомерно выданных сертификатов о поверке.

Также установлены вопиющие факты нарушения в деятельности аккредитованной поверочной лабораторией ТОО «SKYMAX INNOVATIONS». Специалистом-поверителем данной лабораторий проведена поверка метеорологической станции типа AMS 111 II, не внесенной в государственной реестр средств измерений Республики Казахстан, как единый измерительный комплекс, что является грубым нарушением и было установлено отсутствие ее в области аккредитации поверочной лабораторий. По результатам проверки ранее выданный сертификат о поверке был аннулирован и приостановлен сертификат об аттестации поверителя сроком на 6 месяцев. Данная станция установлена в РГП «Казгидромет», где так же отозван неправомерно выданный сертификат о поверке на метеорологическую станцию AMS 111 II, было выдано предписание на изъятие из эксплуатации непригодного к применению оборудования. Между тем, AMS 111 II является станцией предназначенной для ведения мониторинга состояния окружающей среды, метеорологического и гидрологического прогноза о состояний окружающей среды города.

В филиалах Астанинского локомотивного-ремонтного депо ТОО «Қамқор локомотив», и ТОО «Астана Қамқор», АО «Локомотив НК Қазақстан Темір жолы», РГП «Казаэронавигация», филиале АО «Локомотив», АО «Международный аэропорт Астаны» где были выявлены нарушения при проведении метрологического контроля применялись не поверенные средства измерений.

В рамках бюджетной программы «Закуп и испытание» Департаментом проведено 9 проверок соответствия количества содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке, из 9 проведенных проверок факты несоответствия установлены в 6 случаях. Было закуплено 70 образцов на общую сумму 162 874 тенге. Выданы предписания о запрете на реализацию 12 партий продукции на сумму 484 480 тенге. Наложено 6 административных штрафов на сумму 1 399 860 тенге.

По результатам проверок, была забракована следующая партия продукций не соответствующая по массе нетто:

1. филиал ТОО «Прима Дистрибьюшн»:

- чай «Тенгри» индийский гранулированный высший сорт, масса нетто 250г., производство Республика Казахстан, дата выработки 07.09.2015 года, смена №2, ТОО «Tea House», г. Алматы, мкр. Таугуль, дом 13а;

2. ТОО «Дуденко и К» лапша яичная «Нежная», масса нетто 350г., изготовитель ТОО «Лия», Республика Казахстан, дата выработки 05.04.2016 года, жайма по домашнему для беспармака, масса нетто 250г., изготовитель ТОО «Лия», Республика Казахстан, дата изготовления 10.02.2016 года, приправа для макаронных изделий, масса нетто 32г., изготовитель ТОО «Роял Фуд» Республика Казахстан;

3. Представительство ТОО «Green House Best» вафли «Султан», масса нетто 400г., производство Казахстан, дата выработки 02.12.2015 года,

4. ИП «Шумский» укроп сушеный, масса нетто 10г., производство Республика Казахстан ИП «Asyl», Алматинская область, дата выработки 02.2016 года;

5. ТОО «Забава - Экспо» крупа манная масса нетто 700г., изготовитель Республика Казахстан, Концерн «Цесна-Астык», дата выработки 17.05.2016 года и кисель в брикетах «Ежевика», масса нетто 170г., изготовитель Республика Казахстан ТОО «Роял Фуд», дата выработки 05.2016 года;

6.Представительство ТОО «Вичунай Казахстан» сельдь «Атлантическая»филе кусочки производство Россия, масса нетто 430г., дата изготовления 19.07.2016 года, пицца «Favorito Мексиканская», масса нетто 415г., дата изготовления 24.05.2016 года, производство Эстония, креветки копченые т/м «Любо есть», масса нетто 200г., дата изготовления 01.08.2016 года, производство ООО «Вичунай Русь» и порции мяса кальмара в панировке «Приорити «VICI»масса нетто 300г., дата изготовления 06.05.2016 года, производство ООО «Вичунай Русь».

Не соответствие количества, содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке составило от 9 до 30 грамм.

По результатам проверок, хозяйствующие субъекты, где были установлены нарушения, включены в базу данных субъектов для проведения выборочных проверок, с дальнейшим включением в график выборочных проверок в последующие годы. Целью таких проверок является защита граждан Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений, которые используются при испытаниях и контроле качества продукции на соответствие обязательным требованиям нормативных документов, контроле состояния окружающей среды, безопасности условий труда, расчетах между покупателем и продавцом и в том числе, по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан.

Департамент во исполнение поручения Председателя Комитета, касательно организации встреч с реализаторами проектов на СЭЗ, индустриальных парках и зонах для оказания содействия и дальнейшего сотрудничества совместно с подведомственными организациями Комитета посетили 26 предприятий участников СЭЗ «Астана новый город», это ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Astana Solar», ТОО «Стройдормаш-Астана», ТОО «Завод ограждающих конструкций SPAN (СПЭН), ТОО АБК «Максат», ТОО «Астана-Жиһаз фабрикасы», ТОО «ComInvestGroup», ТОО «Астанапром», ТОО «Стеклянный дом», ТОО «GLB», ТОО «LED System Media», ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия», ТОО «Завод металлоконструкции Stahlbau» (14.10.2016 г.). ТОО «Selena Insulations» и другие.

По городу Астана за 2016 год общее количество предприятий, внедривших систему менеджмента, составляет 1111 (по состоянию за 2010-2016 г.г.), в том числе: крупных - 53 (5%), средних-182 (15%), малых предприятий - 874 (80%).

В целях предупреждения и недопущения нарушений требования Закона РК «Об обеспечении единства измерений», Департаментом в каждом районном акимате города проведена разъяснительная работа в рамках круглого стола для Управления здравоохранения города Астана, Управления коммунального хозяйства города Астана, коммунальных служб, КСК и здравоохранительных учреждений. Вместе с тем, Департаментом разработана Памятка для предпринимателей, где описаны основные требования Законов РК «О техническом регулировании», «Об обеспечении единства измерений», а также административная ответственность за нарушения требований вышеуказанных законов.

Впервые на территории страны введены Правила проведения экспертизы драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней. Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 января 2016 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Так на сегодняшний день, в столице нашей страны согласно информации Департамента юстиции зарегистрировано 121 реализаторов ювелирных изделий, из них 18 оптовых реализаторов и 103 розничных, также зарегистрированы 35 производителей.

Кроме того, согласно регистрационному журналу о постановке на специальный учет Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане, в столице зарегистрировано 25 предприятий, имеющих право завозить в страны или же вывозить из стран, не входящие в Таможенный союз, ювелирные изделия. То есть завозить в страны или же вывозить из стран, не входящие в Таможенный союз, ювелирные изделия имеют право только те предприятия, которые включены в Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также необработанными природными алмазами. Данный реестр ведется Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с новыми требованиями, на ювелирном изделии обязательным является наличие единого пробирного клейма Республики Казахстан с изображением символа «Головы барса» и международной аббревиатуры Казахстан «KZ», а также оттиска именника, наносимого самим изготовителем данного изделия.