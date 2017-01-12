Адмпротокол составили по факту въезда автомобиля в АЗС в Караганде
12 января 2017, 12:32
В ДТП обошлось без пострадавших.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по улице Таттимбета в Караганде, составлен административный протокол по статье 610 часть 1 КоАП РК, передает Zakon.kz.
Напомним, 11 января 29-летний водитель автомашины БМВ, по предварительным данным, двигаясь с превышением скорости по ул.Букетова, на перекрестке с ул.Таттимбета совершил наезд на АЗС.
По факту назначены соответствующие экспертизы.
Сумма ущерба АЗС устанавливается.
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