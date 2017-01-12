Гласность судебного разбирательства - гарантия независимости судей

Принцип гласности судебного разбирательства является одним из важнейших принципов правосудия. Всеобщей декларацией прав человека установлено: каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.

Вопросы гласности судопроизводства достаточно хорошо освещены в Конституции, в гражданско-процессуальном кодексе, уголовно-процессуальном кодексе и в кодексе об административных правонарушениях.

Согласно статье 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разбирательство уголовных дел во всех судах и судебных инстанциях происходит открыто. Ограничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей или близких родственников. В закрытом судебном заседании рассматриваются также разрешаемые следственным судьей жалобы на действия (бездействие) и решения органа, осуществляющего уголовное преследование.

Как сохраняется конфиденциальность в ходе уголовного судопроизводства? Как предусмотрено статьей 53 УПК РК, в ходе уголовного судопроизводства принимаются предусмотренные УПК РК и другим законодательством меры по охране получаемых сведений, составляющих государственные секреты (государственная, военная и служебная тайна, тайна дознания и предварительного следствия) и иные секреты (коммерческая тайна, информация для служебного пользования, врачебная, личная тайна и любые другие виды секретов). Лица, которым орган, ведущий уголовный процесс, предлагает сообщить или предоставить сведения, составляющие государственные и иные секреты, не могут отказаться от выполнения указанного требования со ссылкой на необходимость сохранения соответствующих секретов, но вправе предварительно получить от него подлежащее внесению в протокол соответствующего процессуального действия разъяснение, подтверждающее необходимость получения указанных сведений для производства по уголовному делу. Порядок допуска участников процесса к сведениям, составляющим государственные секреты, определяется законодательством. Разбирательство дел в закрытом заседании осуществляется с соблюдением всех правил, установленных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Приговор суда и постановления, принятые по делу, во всех случаях провозглашаются публично. По делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании, публично провозглашаются только вводная и резолютивная части приговора.

Гласность можно сказать это гарантия независимости судей и подчинения их только закону, создает предпосылки для непредвзятого, полного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела и вынесению законного, справедливого судебного постановления.

Реальное действие данного принципа наблюдается со времени становления Казахстана как суверенное государство. Одним из направлений судебной реформы является «демократизация» гражданского процесса, связанная с его доступностью, открытостью и прозрачностью, которая способствует эффективности правосудия и повышению доверия лиц участвующих в деле, к суду. Гласность судебного разбирательства - один из показателей демократизма судопроизводства. Такой порядок обеспечивает гражданам право присутствовать в зале судебного заседания, следить за ходом производства по делу, распространять сведения об увиденном и услышанном в судебном заседании в средствах массовой информации или другим доступным им способом. Тем самым осуществляется одна из форм контроля народа за деятельностью судебной власти. Развитие принципа гласности в гражданском судопроизводстве тесно связана обеспечением права на получение информации при рассмотрении и разрешении гражданских дел. В наше время, при столь активном использовании коммуникационных технологий в судопроизводстве, конституционно закрепленный принцип гласности, под которым понимается свободный доступ граждан в зал судебного разбирательства, расширяется и предоставляется спектр больших возможностей для реализации данного принципа принимая новые формы.

Незаконное ограничение гласности (необоснованное засекречивание материалов дела, проведение закрытых заседаний по непредусмотренным законом основаниям и т.п.) может повлечь умаление и ущемление процессуальных прав участников процесса.

В зависимости от характера и существенности этих нарушений, состоявшееся по делу производство может быть признано недействительным, с отменой вынесенного решения, либо собранные материалы могут быть признаны не имеющими силы доказательств.

Судья

Алматинского районного суда

города Астаны Тагажаева А.Б.