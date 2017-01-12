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Виновных в взрыве газозаправочной станции в ЗКО не нашли

12 января 2017, 13:01

Взрыв на газозаправке в Аксае произошел в начале августа прошлого года.


В Аксае расследование взрыва на АГЗС прекращено за отсутствием состава преступления. Прокуратура уже изучает законность принятого решения, сообщает портал "Мой Город".

В прокуратуре сообщили, что дело было затянуто, из-за назначения ряда досудебных экспертиз для установлены причин взрыва. Экспертизу проводили не только экспертные учреждения города Уральска, а также Актобе и Астаны.

Напомним, взрыв на газозаправке в Аксае произошел в начале августа прошлого года. Взорвались две емкости по 10 кубометров сжиженного газа в каждой. Двое мужчин, 58 и 59 лет, получили тяжелейшие ожоги. Один из пострадавших работал оператором АЗГС, второй – водитель, который заправлял свою машину.

8 августа вечером умер работник АГЗС – 58-летний мужчина, который при взрыве получил 75% ожогов кожного покрова. Ночью 10 августа в больнице скончался второй пострадавший при взрыве.

Фото: mgorod.kz

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