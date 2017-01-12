Имама, вымогавшего деньги за молитву в Атырау, уволили

В Атырауской области имам, нарушивший этику священнослужителя и ненадлежащим образом исполнявший священный долг, снят с должности , передает , передает портал "Мой Город" со ссылкой на пресс-службу ДУМК.





Духовным управлением мусульман Казахстана была проведена срочная проверка. Выяснилось, что имам Сарсенбай Кенжебаев осмелился попросить деньги за прочитанную молитву, чем допустил поведение, которое не соответствует этике священнослужителя.





Стало известно, что Кенжебаев был назначен временно на должность муллы в селе Енбекши Курмангазинского района Атырауской области 30 ноября 2012 года.





Он был освобождён от занимаемой должности в соответствии с приказом Главного муфтия Ержан кажы Малгажыулы от 10 января 2017 года.



