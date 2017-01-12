Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой

По информации издания, в результате атаки у 28-летней девушки сильно повреждены глаза, обожжены бедро и нога. Нападение было совершено возле ее дома в курортном городе Римини, она госпитализирована в тяжелом состоянии в соседней Чезене. Врачи надеются, что им удастся сохранить Нотаро зрение.

Нападавший — 29-летний Эдсон Таварес (Edson Tavares) — помещен под стражу. Как пишет La Repubblica, молодые люди некоторое время жили вместе, однако около года назад Нотаро решила прекратить отношения. При этом в августе 2016-го года она уже заявляла в полицию о случаях жестокого обращения со стороны бывшего бойфренда.





В ноябре прошлого года 17-летнюю жительницу подмосковного города Мытищи облили серной кислотой. Девушка получила химические ожоги лица и кистей рук. По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний юноша из Электрогорска, с которым пострадавшая рассталась некоторое время назад.