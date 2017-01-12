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Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой

12 января 2017, 13:14

Нападавший - 29-летний возлюбленный Эдсон Таварес помещен под стражу.


Бывший возлюбленный облил серной кислотой победительницу итальянского конкурса «Мисс Романья»-2007 Джессику Нотаро (Gessica Notaro). Об этом пишет газета Corriere della Sera, передает Lenta.ru.

По информации издания, в результате атаки у 28-летней девушки сильно повреждены глаза, обожжены бедро и нога. Нападение было совершено возле ее дома в курортном городе Римини, она госпитализирована в тяжелом состоянии в соседней Чезене. Врачи надеются, что им удастся сохранить Нотаро зрение.

Нападавший — 29-летний Эдсон Таварес (Edson Tavares) — помещен под стражу. Как пишет La Repubblica, молодые люди некоторое время жили вместе, однако около года назад Нотаро решила прекратить отношения. При этом в августе 2016-го года она уже заявляла в полицию о случаях жестокого обращения со стороны бывшего бойфренда.

В ноябре прошлого года 17-летнюю жительницу подмосковного города Мытищи облили серной кислотой. Девушка получила химические ожоги лица и кистей рук. По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний юноша из Электрогорска, с которым пострадавшая рассталась некоторое время назад.

Фото: страница Gessica Notaro в Facebook

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