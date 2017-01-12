Убийцу российского посла в Анкаре похоронят на безымянном кладбище
12 января 2017, 13:21
Его тело отказались забирать из морга его родственники.
Убийца посла России в Анкаре Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ, тело которого отказались забирать из морга его родственники, будет похоронен на безымянном кладбище, сообщает агентство Anadolu в четверг, передает РИА Новости.
Ранее об отказе семьи забрать тело Алтынташа заявила его сестра. В соответствии с турецким законодательством, родные могли забрать тело Алтынташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.
По информации источников агентства, в настоящее время решаются процедурные вопросы в связи с похоронами. После их завершения тело террориста будет передано представителям местного муниципалитета для захоронения на безымянном кладбище.
Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
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Фото © AFP 2017/ Sozcu daily/ Yavuz Alatan
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