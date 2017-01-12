Штраф более 1 млн тг грозит мужчине за нелегальный цех по извлечению золота

В полиции отмечают, что работа по противодействию незаконной добычи золотосодержащей руды находится на особом контроле.

В Степногорске полицейскими ликвидирован мини цех по переработке золотосодержащей руды, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





11 января в поселке Аксу в хозяйственных постройках одного из местных жителей оперативники изъяли цех по переработке золотосодержащего материала, в том числе дробильные аппараты, электродвигатели и моющие приспособления. Стражи порядка установили и владельца оборудования, им оказался 33-летний местный житель.





В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 334 ч.1 УК (Самовольное пользование недрами), согласно санкции статьи мужчине грозит штраф в размере до 500 МРП, либо арест на срок до 90 суток.





В полиции отмечают, что работа по противодействию незаконной добычи золотосодержащей руды находится на особом контроле. Только в 2016 году акмолинскими полицейскими задержано более 6 500 «незаконных старателей», изъято 29 мини-цехов по переработке золотосодержащей руды и свыше 20 тонн золотосодержащей кварцевой руды. Обнаружено 16 незаконных пролазов для спуска на нижние горизонты шахты.





По всем фактам обнаружения и изъятия руды и мини-цехов возбуждены уголовные дела, в том числе более 100 уголовных дел по ст. 334 УК РК (самовольное пользование недрами), 6 уголовных дел по ст. 196 УК РК (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого незаконным путем).