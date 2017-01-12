Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Президент Южной Кореи хочет выступить с опровержением обвинения в коррупции

12 января 2017, 13:23

Как и когда именно может быть распространено новое заявление, не уточняется.


Президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которой был объявлен импичмент в конце прошлого года, планирует выступить еще с одним обращением к нации, в котором намерена отвергнуть все обвинения в коррупции, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает РИА Новости.

Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, после чего глава государства сложила свои полномочия. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. В настоящее время Конституционный суд Южной Кореи рассматривает правомерность объявленного импичмента президента. Если импичмент будет одобрен судом, то в течение двух месяцев в стране должны пройти выборы нового президента. Официально президентские полномочия Пак Кын Хе заканчивались в феврале 2017 года.

Екатерина Плясункова
Фото © РИА Новости. Алексей Никольский

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также