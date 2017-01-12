Президент Южной Кореи хочет выступить с опровержением обвинения в коррупции

Как и когда именно может быть распространено новое заявление, не уточняется.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которой был объявлен импичмент в конце прошлого года, планирует выступить еще с одним обращением к нации, в котором намерена отвергнуть все обвинения в коррупции, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает передает РИА Новости





Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.





Парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, после чего глава государства сложила свои полномочия. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. В настоящее время Конституционный суд Южной Кореи рассматривает правомерность объявленного импичмента президента. Если импичмент будет одобрен судом, то в течение двух месяцев в стране должны пройти выборы нового президента. Официально президентские полномочия Пак Кын Хе заканчивались в феврале 2017 года.





Екатерина Плясункова