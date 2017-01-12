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Полицейские помогут астанчанке, которую с больным ребенком выселяют из-за регистрации

12 января 2017, 13:24

Их можно зарегистрировать по месту работы мужа, законодательно это не возбраняется.


В ДВД Астаны пообещали помочь женщине, которую с больным ребенком арендодатель хочет выселить из съемной квартиры из-за регистрации по месту временного жительства, передает ИА «NewTimes.kz».

Начальник управления миграционной полиции ДВД столицы Гульвира Доненбаева отметила, что в ведомстве всячески окажут содействие этой женщине. Выяснилось, что у астанчанки муж работает, поэтому их можно зарегистрировать по месту его работы, законодательно это не возбраняется.

"Мы можем регистрировать людей в офисах, учреждениях, очень много вариантов, когда мы можем человеку помочь и будем помогать", — сказала она.

Стало также известно, что есть жители Астаны, которые хотят помочь женщине с временным размещением на период, пока она не определится с квартирой.

Фото: Ботагоз Султановой/Facebook

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