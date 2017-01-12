Украинцы разлюбили Евросоюз

Украинцы чувствуют, что никакого энтузиазма по отношению к их стране Евросоюз больше не испытывает,

"Первоначальная эйфория", охватившая многих после переворота в Киеве 2014 году, сменилась разочарованием, отмечает автор статьи Дэвид Штерн, который встретился с украинцами, недовольными как отношением к ним Брюсселя, так и политикой их собственного правительства.





В первую очередь разочарование граждан страны связано с безвизовым режимом, которого они до сих пор не дождались.





Так, украинская учительница Екатерина Халабузарь показала Штерну видеоролик, в котором собраны все обещания президента страны Петра Порошенко по безвизовому режиму. Если верить его словам, украинцы должны были получить возможность свободно путешествовать в страны ЕС с первого января 2015 года. Но этого так и не произошло, констатирует журналист Politico.





Представители Брюсселя обещали окончательно решить вопрос в 2017 году. Однако многие, в том числе Екатерина, уже не верят в это.





"Я понимаю, что это сложный вопрос, но если вы спросите меня, я отвечу, что мы никогда не получим безвизовый режим", — заявила Катрин.





Politico подчеркивает, что 2016 год был для украинцев "годом многих разочарований", и визы — далеко не единственная проблема.





В частности, в апреле "неприятный сюрприз" преподнесли голландцы, проголосовавшие против ратификации соглашении об ассоциации Украины с ЕС. В конечном итоге лидерам Евросоюза удалось договориться с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, но с большим количеством оговорок.





Теперь голландский парламент должен проголосовать по поводу новой версии соглашения, и для украинцев это будет "еще одной ноткой неопределенности" в 2017 году, который, по мнению многих, либо не будет ничем отличаться от прошлого года, либо будет еще хуже.





Недовольство украинцев связано не только с Брюсселем — они чувствуют, что правительство обмануло их ожидания.





По их мнению, ЕС проявил бы больше энтузиазма, если бы Киев выполнил свои обещания по внедрению реформ и борьбе с коррупцией. Однако публикация электронных деклараций о доходах украинских чиновников доказала, как мало было сделано в этом направлении.





Выяснилось, что госслужащие, ни дня не проработавшие вне правительства, владеют многочисленным имуществом и огромными суммами денег.





"К сожалению, ЕС не готов принять нас как своего члена, а мы, в свою очередь, не готовы стать членом ЕС, — констатирует Politico украинский оппозиционер Андрей Артеменко. — Мы не должны стучать в закрытую дверь, туда, куда нас не приглашали".