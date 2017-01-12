Сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения Обамы
12 января 2017, 13:28
Теперь постановление должна рассмотреть Палата представителей Конгресса, которая планирует провести голосование по этому вопросу на текущей неделе.
Сенаторы из Конгресса США приняли постановление о начале процедуры отмены Obamacare — программы медицинского страхования, которая была в введена во время президентства Барака Обамы и получила неофициальное название в честь него, передает телеканал НТВ.
Голоса на сегодняшнем голосовании разделились почти поровну. За решение об отмене проголосовал 51 сенатор, а против — 48, передает Reuters. Теперь постановление должна рассмотреть Палата представителей Конгресса, которая планирует провести голосование по этому вопросу на текущей неделе.
Напомним, что избранный 45-м президентом США республиканец Дональд Трамп призвал отменить Obamacare. Вместо этой программы он намерен предложить другой медицинский закон, но может сохранить некоторые ее положения.
Obamacare была утверждена в 2010 году. Реформа предусматривает обязательное медицинское страхование для всех жителей США. Противники данной программы указывают на то, что она вызвала рост расходов на здравоохранение (в 2014 они увеличились на 5,3%) и негативные последствия на рынке страхования.
Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst
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