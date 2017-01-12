Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения Обамы

12 января 2017, 13:28

Теперь постановление должна рассмотреть Палата представителей Конгресса, которая планирует провести голосование по этому вопросу на текущей неделе.


Сенаторы из Конгресса США приняли постановление о начале процедуры отмены Obamacare — программы медицинского страхования, которая была в введена во время президентства Барака Обамы и получила неофициальное название в честь него, передает телеканал НТВ.

Голоса на сегодняшнем голосовании разделились почти поровну. За решение об отмене проголосовал 51 сенатор, а против — 48, передает Reuters. Теперь постановление должна рассмотреть Палата представителей Конгресса, которая планирует провести голосование по этому вопросу на текущей неделе.

Напомним, что избранный 45-м президентом США республиканец Дональд Трамп призвал отменить Obamacare. Вместо этой программы он намерен предложить другой медицинский закон, но может сохранить некоторые ее положения.

Obamacare была утверждена в 2010 году. Реформа предусматривает обязательное медицинское страхование для всех жителей США. Противники данной программы указывают на то, что она вызвала рост расходов на здравоохранение (в 2014 они увеличились на 5,3%) и негативные последствия на рынке страхования.

Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также