Перечень импортируемых товаров дополнен новыми наименованиями

Постановлением Правительства РК от 28 декабря 2016 года № 869 внесены дополнения в Перечень импортируемых на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза товаров, предназначенных для промышленной переработки, и Перечень готовой продукции, полученной при указанной промышленной переработке, а также Перечень налогоплательщиков Республики Казахстан, импортирующих такие товары.

Так, Перечень импортируемых на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза товаров, предназначенных для промышленной переработки, дополнен следующими наименованиями:

Карбонат кальция код - ТН ВЭД ТС 2836 50 000 0;

Полиэтилен код - ТН ВЭД ТС3901 10 100 0;

Полиэтилен низкого давления код - ТН ВЭД ТС 3901 20 900 9;

Бумага силиконизированная - код ТН ВЭД ТС 4811 59 000 9;

Ткань двунитка х/б - код ТН ВЭД ТС 5209 19 000 0;

Нить полипропиленовая - код ТН ВЭД ТС 5402 48 000 0.

Перечень готовой продукции, полученной при промышленной переработке товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, дополнен следующими наименованиями:

Мешок полипропиленовый с вкладышем, прошитой горловиной - код ТН ВЭД ТС 3923 23 100 0;

Лента смоляная - код ТН ВЭД ТС 5907 00 000 0;

Ризолин паркинг - код ТН ВЭД ТС 5907 00 000 0;

МКР (мягкий разовый контейнер) - код ТН ВЭД ТС 6305 32 900 0;

Мешок полипропиленовый - код ТН ВЭД ТС 6305 33 100 1;

Мешок полипропиленовый с логотипом - код ТН ВЭД ТС 6305 33 900 0.

В Перечень налогоплательщиков Республики Казахстан, импортирующих товары на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, предназначенные для промышленной переработки, включены также такие компании, как ТОО «Блок» (950140000951) и ТОО «Асыл Арман» (991240001379).

Изменения введены в действие со дня подписания постановления.