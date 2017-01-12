Перечень импортируемых товаров дополнен новыми наименованиями
Постановлением Правительства РК от 28 декабря 2016 года № 869 внесены дополнения в Перечень импортируемых на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза товаров, предназначенных для промышленной переработки, и Перечень готовой продукции, полученной при указанной промышленной переработке, а также Перечень налогоплательщиков Республики Казахстан, импортирующих такие товары.
Так, Перечень импортируемых на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза товаров, предназначенных для промышленной переработки, дополнен следующими наименованиями:
Карбонат кальция код - ТН ВЭД ТС 2836 50 000 0;
Полиэтилен код - ТН ВЭД ТС3901 10 100 0;
Полиэтилен низкого давления код - ТН ВЭД ТС 3901 20 900 9;
Бумага силиконизированная - код ТН ВЭД ТС 4811 59 000 9;
Ткань двунитка х/б - код ТН ВЭД ТС 5209 19 000 0;
Нить полипропиленовая - код ТН ВЭД ТС 5402 48 000 0.
Перечень готовой продукции, полученной при промышленной переработке товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, дополнен следующими наименованиями:
Мешок полипропиленовый с вкладышем, прошитой горловиной - код ТН ВЭД ТС 3923 23 100 0;
Лента смоляная - код ТН ВЭД ТС 5907 00 000 0;
Ризолин паркинг - код ТН ВЭД ТС 5907 00 000 0;
МКР (мягкий разовый контейнер) - код ТН ВЭД ТС 6305 32 900 0;
Мешок полипропиленовый - код ТН ВЭД ТС 6305 33 100 1;
Мешок полипропиленовый с логотипом - код ТН ВЭД ТС 6305 33 900 0.
В Перечень налогоплательщиков Республики Казахстан, импортирующих товары на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, предназначенные для промышленной переработки, включены также такие компании, как ТОО «Блок» (950140000951) и ТОО «Асыл Арман» (991240001379).
Изменения введены в действие со дня подписания постановления.
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