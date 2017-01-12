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Google не будет раздавать интернет с помощью дронов

12 января 2017, 13:32

Об этом сообщает 9to5Google.


Alphabet Inc. (материнская компания Google) закрыла проект Titan, в рамках которого планировала создавать дроны для раздачи интернета, передает Life.ru.

Компания Titan Aerospace была приобретена в 2014 году. Представители Google тогда говорили, что дроны смогут помочь в распространении доступного интернета для миллионов людей.

Кроме того, компания отмечала возможность их использования для аэрофотосъёмки, ликвидации последствий стихийных бедствий и изучения нанесённого окружающей среде ущерба. Позже проект стал частью подразделения X, занимающегося разработкой экспериментальных проектов.

В середине 2015 года один из дронов Titan потерпел крушение в Аризоне. Как выяснилось позже, причиной аварии стали проблемы с крылом. В СМИ также появлялась информация о недостатках конструкции беспилотников, которые должны были раздавать 5G-интернет.

В конечном итоге в Alphabet Inc. приняли решение закрыть проект Titan. Весь штат числом около 50 человек перейдёт на работу в другие подразделения холдинга. Как отмечается, Alphabet намерен сосредоточить усилия на проекте по раздаче интернета с помощью воздушных шаров.


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