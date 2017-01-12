Google не будет раздавать интернет с помощью дронов

Alphabet Inc. (материнская компания Google) закрыла проект Titan, в рамках которого планировала создавать дроны для раздачи интернета , передает , передает Life.ru





Компания Titan Aerospace была приобретена в 2014 году. Представители Google тогда говорили, что дроны смогут помочь в распространении доступного интернета для миллионов людей.





Кроме того, компания отмечала возможность их использования для аэрофотосъёмки, ликвидации последствий стихийных бедствий и изучения нанесённого окружающей среде ущерба. Позже проект стал частью подразделения X, занимающегося разработкой экспериментальных проектов.





В середине 2015 года один из дронов Titan потерпел крушение в Аризоне. Как выяснилось позже, причиной аварии стали проблемы с крылом. В СМИ также появлялась информация о недостатках конструкции беспилотников, которые должны были раздавать 5G-интернет.

В конечном итоге в Alphabet Inc. приняли решение закрыть проект Titan. Весь штат числом около 50 человек перейдёт на работу в другие подразделения холдинга. Как отмечается, Alphabet намерен сосредоточить усилия на проекте по раздаче интернета с помощью воздушных шаров.



