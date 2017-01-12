В 2016 году в Казахстане санитарной авиацией осуществлено почти 2,2 тысяч вылетов

Для оказания медицинских услуг бригадами Республиканского центра санитарной авиации в 2016 году выполнено 2192 вылета. По сравнению с 2015 годом количество вылетов увеличилось на 43 или на 2%.

Всего за 12 месяцев прошлого года специалистами санавиации было оказано 2700 медицинских услуг, из них 2143 транспортировки пациентов, 433 консультации и 124 операции.

Кроме того, было транспортировано 38 донорских органов.

За данный период совершено 9 вылетов для транспортировки пациентов-граждан РК, находящихся в зарубежных клиниках, в медицинские организации гг. Астана и Алматы для продолжения лечения (из Москвы (РФ) - 2 вылета, из Измира (Турция), из Пусана (Южная Корея), из Цва́йбрюккена (Германия), Праги (Чехия), Бишкека (Кыргызстан), Анталии (Турция), Минска (Беларусь) - по 1 вылету).

Мобильными бригадами санитарной авиации оказана медицинская помощь пациентам по таким нозологиям, как патологии детского возраста, травмы, несчастные случаи и отравления, акушерско-гинекологические патологии, болезни системы кровообращения, патологии новорожденных и другие заболевания.

Вместе с тем, с января по декабрь 2016 года мобильными бригадами санитарной авиации оказана медицинская помощь 2691 пациенту с различными травмами, в том числе 277 пострадавшим в результате ДТП.

За годы работы Республиканского центра санитарной авиации благодаря своевременно оказанной экстренной высококвалифицированной, специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, доставки специалистов в труднодоступные районы страны, транспортировки больных, а также органов для последующей трансплантации были спасены тысячи жизней.

Работники санавиации постоянно повышают свою квалификацию. В 2016 году они прошли переподготовку и сертифицированы по таким темам, как: «Реанимация и интенсивная терапия неотложных состояний», «Работа фельдшера скорой неотложной медицинской помощи», «Неотложная доврачебная помощь на догоспитальном этапе», «Скорая медицинская помощь при критических ситуациях», «Неотложная медицинская помощь в педиатрии», «Неотложные состояния на догоспитальном этапе с актуальными вопросами реанимации», «Авиационная физиология - клинические особенности оказания медицинской помощи с учетом высотных особенностей. Медицинские показания и противопоказания при транспортировке больных», «Курс по базовой реанимации и автоматической наружной дефибрилляции (BLS/AED provider», «Курс инструкторов по базовой реанимации и автоматической наружной дефибрилляции (BLS/AED instructor)».

Привлечение воздушных судов и специализированных бригад санитарной авиации дает возможность для оказания быстрой и качественной медицинской помощи в круглосуточном режиме каждому, кто в ней нуждается, независимо от затрудненности маршрута, а высокий уровень организации таких полетов и укомплектованность высокотехнологичным современным медицинским оборудованием, делает оказание медицинской помощи пациентам более комфортным, безопасным и максимально быстрым.

Напомним, санитарная авиация является особым, социально ориентированным видом организации здравоохранения, деятельность которой направлена на предоставление своевременной и качественной медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных районах РК.