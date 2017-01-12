В каких случаях полицейские будут обходить квартиры для проверки регистрации

Начальник управления миграционной полиции также сообщила, как будет осуществляться проверка регистрации граждан.

«Мы можем осуществлять проверку в связи с тем, что поступил телефонный звонок, есть телефоны доверия органов внутренних дел. В связи с тем, что поступило обращение от соседа, очень часто бывает, что соседи обращаются письменно. Есть вопрос, когда председатель КСК хочет урегулировать какие-то моменты, хочет знать, кто живет в доме. Очень много таких моментов, когда необходимо взаимодействие между госорганами. Задача не стоит - доказывать, что он там живет или не живет. Если есть необходимость, это проверят по базе, существующей в МВД», - резюмировала Гульвира Доненбаева.