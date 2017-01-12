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В ЗКО в суд передали дело об избиении школьника военруком

12 января 2017, 14:02

После инцидента подростка доставили в областную детскую больницу с размозжением яичка.


В ЗКО в суд передали дело об избиении школьника военруком, передает портал "Мой город".

Как сообщили в прокуратуре, на сегодняшний день в ходе досудебного расследования предъявлено обвинение Каримову, который на момент совершения правонарушения являлся учителем-военруком Караобинской гимназии.

Дело по статье 106 УК РК было передано в суд по делам несовершеннолетних еще 13 декабря 2016 года. В настоящее время дело находится на стадии рассмотрения.

Напомним, 4 октября, в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил десятиклассника во время игры в футбол. После инцидента подростка доставили в областную детскую больницу с размозжением яичка. Родители написали заявление в полицию. Позже стало известно, что военрук и учитель истории уволились.

Фото: a-medik.su

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