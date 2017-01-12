В каких случаях полицейские будут обходить квартиры для проверки регистрации

В каких случаях полицейские будут проводить обход квартир для проверки регистрации, рассказала начальник управления миграционной полиции ДВД Астаны Гульвира Доненбаева на пресс-конференции в агентстве «Sputnik Казахстан», сообщает МИА «Казинформ».

«Гражданин не обязать доказывать свою невиновность. Это работа участкового инспектора. Есть документированная база, к этой базе имеют доступ все госорганы», - сказала Гульвира Доненбаева.

Она также добавила, что граждане в любой момент могут обратиться в ЦОН и взять распечатку справки при необходимости.

«Нет никакой необходимости кому-то что-то доказывать. Что касается сотрудников миграционного офиса, сотрудников органов внутренних дел, наша задача не стоит в том, чтобы идти и карать кого-то. О карательных методах вообще вопрос не стоит. Стоит вопрос в том, что мы можем осуществлять проверку во время оперативной проверки профилактических мероприятий», - отметила Гульвира Доненбаева.

Начальник управления миграционной полиции также сообщила, как будет осуществляться проверка регистрации граждан.

«Мы можем осуществлять проверку в связи с тем, что поступил телефонный звонок, есть телефоны доверия органов внутренних дел. В связи с тем, что поступило обращение от соседа, очень часто бывает, что соседи обращаются письменно. Есть вопрос, когда председатель КСК хочет урегулировать какие-то моменты, хочет знать, кто живет доме. Очень много таких моментов, когда необходимо взаимодействие между госорганами. Задача не стоит - доказывать, что он там живет или не живет. Если есть необходимость, это проверят по базе, существующей в МВД», - резюмировала Гульвира Доненбаева.