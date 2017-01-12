Данияр Елеусинов перешел в профессиональный бокс

Елеусинов подписал контракт с недавно созданной промоутерской компанией MJA Entertainment's. Другие детали пока неизвестны.

Олимпийский чемпион Рио-2016 казахстанец Данияр Елеусинов официально перешел в профессиональный бокс , передает , передает Vesti.kz





Елеусинов подписал контракт с недавно созданной промоутерской компанией MJA Entertainment's. Другие детали пока неизвестны.





Ранее сообщалось, что Елеусинов и двукратный призер олимпиад Иван Дычко в ближайшее время могут перейти на профессиональный ринг. Оба боксера пропускают первый тренировочный сбор национальной команды Казахстана, который проходит в эти дни в Академии бокса AIBA в Алматинской области.





Напомним, Данияр Елеусинов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро победил в весовой категории до 69 килограммов. Старейший журнал о боксе Boxing News писал, что после этого успеха казахстанец перейдет в профессионалы.





Американский портал Bleacher Report ранее отмечал, что Елеусинов в случае перехода в профессионалы может долгие годы доминировать в полусреднем весе.