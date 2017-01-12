Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Кого из госслужащих освободят от аттестации

12 января 2017, 14:15

Аттестацию не будут проходить беременные женщины и матери-одиночки.


Актом Главы государства определен перечень лиц, которые освобождаются от прохождения аттестации, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Агенства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК), это лица, находящихся в декретном отпуске, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14-ти лет.

При этом к одиноким матерям следует относить женщин, воспитывающих детей без отца, независимо от того состояли они в браке или нет.

Аттестацию не будут проходить также люди предпенсионного возраста, служащие, состоящие в кадровом резерве корпуса «А», а также впервые принятые на госслужбу и проработавшие менее шести месяцев.

Лица, которые поступили на государственную службу после перерыва работы, проходят аттестацию на общих основаниях независимо от срока назначения на должность.

Принадлежность к категориям освобождаемых от аттестации лиц подтверждается документами, выданными официальными учреждениями.

В настоящее время, организована подготовительная работа, непосредственные её этапы начнутся с 1 февраля и завершатся к 1 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в I полугодии 2017 года будет проведена комплексная аттестация государственных служащих. Она пройдет в три этапа.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также