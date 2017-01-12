Кого из госслужащих освободят от аттестации

Аттестацию не будут проходить беременные женщины и матери-одиночки.

Актом Главы государства определен перечень лиц, которые освобождаются от прохождения аттестации, сообщает Zakon.kz.





По информации пресс-службы Агенства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК), это лица, находящихся в декретном отпуске, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14-ти лет.





При этом к одиноким матерям следует относить женщин, воспитывающих детей без отца, независимо от того состояли они в браке или нет.





Аттестацию не будут проходить также люди предпенсионного возраста, служащие, состоящие в кадровом резерве корпуса «А», а также впервые принятые на госслужбу и проработавшие менее шести месяцев.





Лица, которые поступили на государственную службу после перерыва работы, проходят аттестацию на общих основаниях независимо от срока назначения на должность.





Принадлежность к категориям освобождаемых от аттестации лиц подтверждается документами, выданными официальными учреждениями.





В настоящее время, организована подготовительная работа, непосредственные её этапы начнутся с 1 февраля и завершатся к 1 июля 2017 года.





Ранее сообщалось , что в I полугодии 2017 года будет проведена комплексная аттестация государственных служащих. Она пройдет в три этапа.



