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Мать убитой в Лисаковске бизнес-леди: Её изнасиловали и убили, чтобы ограбить

12 января 2017, 14:17

Подсудимый 24-летний Виктор Жмыхов на данной стадии вину признает полностью.


Специализированным межрайонным судом было начато судебное следствие по делу об убийстве жительницы Лисаковска Надежды Потаповой. С целью опроса свидетелей в Лисаковске состоялось выездное заседание, передает местное телевидение "Акцент".

Напомним, Надежду, которая пропала 26 сентября, две недели искали полицейские, родные и волонтеры. 12 октября её труп был обнаружен на территории одного из садоводческих обществ. Позже был задержан подозреваемый в убийстве предпринимательницы, которая руководила службой такси. Подсудимый 24-летний Виктор Жмыхов на данной стадии вину признает полностью. Оказалось, что он работал таксистом у Надежды Потаповой.

Так почему же таксист убил своего работодателя?



По одной из версий между ними были отношения, и Жмыхов задушил женщину, чтобы их скрыть. Однако мать погибшей предполагает, что подсудимый изнасиловал и убил ее дочь, чтобы ограбить.

"Надежда всегда носила золотые украшения, к тому же имела дорогой мобильный телефон. Жмыхов уверяет, что выбросил эти вещи в реку, потому что боялся, что на них его отпечатки, но в указанном им месте водолазы ничего не нашли", - говорит она.

Опись ценностей фигурирует в гражданском иске о взыскании 1 650 000 тенге в качестве возмещения материального ущерба и 2 500 000 тенге – морального вреда.

В суде говорили о том, что Жмыхову срочно нужны были деньги, чтобы погасить долги по алиментам. Прокурор Лисаковска Еркин Тайкешов отметил, что у подсудимого есть пятилетний ребенок, которому он не платит алименты с февраля - задолженность составила 345 тысяч тенге.

Фото: ltvakcent.kz

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