Мать убитой в Лисаковске бизнес-леди: Её изнасиловали и убили, чтобы ограбить
12 января 2017, 14:17
Подсудимый 24-летний Виктор Жмыхов на данной стадии вину признает полностью.
Специализированным межрайонным судом было начато судебное следствие по делу об убийстве жительницы Лисаковска Надежды Потаповой. С целью опроса свидетелей в Лисаковске состоялось выездное заседание, передает местное телевидение "Акцент".
Напомним, Надежду, которая пропала 26 сентября, две недели искали полицейские, родные и волонтеры. 12 октября её труп был обнаружен на территории одного из садоводческих обществ. Позже был задержан подозреваемый в убийстве предпринимательницы, которая руководила службой такси. Подсудимый 24-летний Виктор Жмыхов на данной стадии вину признает полностью. Оказалось, что он работал таксистом у Надежды Потаповой.
Так почему же таксист убил своего работодателя?
По одной из версий между ними были отношения, и Жмыхов задушил женщину, чтобы их скрыть. Однако мать погибшей предполагает, что подсудимый изнасиловал и убил ее дочь, чтобы ограбить.
"Надежда всегда носила золотые украшения, к тому же имела дорогой мобильный телефон. Жмыхов уверяет, что выбросил эти вещи в реку, потому что боялся, что на них его отпечатки, но в указанном им месте водолазы ничего не нашли", - говорит она.
Опись ценностей фигурирует в гражданском иске о взыскании 1 650 000 тенге в качестве возмещения материального ущерба и 2 500 000 тенге – морального вреда.
В суде говорили о том, что Жмыхову срочно нужны были деньги, чтобы погасить долги по алиментам. Прокурор Лисаковска Еркин Тайкешов отметил, что у подсудимого есть пятилетний ребенок, которому он не платит алименты с февраля - задолженность составила 345 тысяч тенге.
Фото: ltvakcent.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838878-66e59a07f12b06d07f00cae37d345386
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также