Мать убитой в Лисаковске бизнес-леди: Её изнасиловали и убили, чтобы ограбить

Специализированным межрайонным судом было начато судебное следствие по делу об убийстве жительницы Лисаковска Надежды Потаповой. С целью опроса свидетелей в Лисаковске состоялось выездное заседание

Так почему же таксист убил своего работодателя?





По одной из версий между ними были отношения, и Жмыхов задушил женщину, чтобы их скрыть. Однако мать погибшей предполагает, что подсудимый изнасиловал и убил ее дочь, чтобы ограбить.





"Надежда всегда носила золотые украшения, к тому же имела дорогой мобильный телефон. Жмыхов уверяет, что выбросил эти вещи в реку, потому что боялся, что на них его отпечатки, но в указанном им месте водолазы ничего не нашли", - говорит она.





Опись ценностей фигурирует в гражданском иске о взыскании 1 650 000 тенге в качестве возмещения материального ущерба и 2 500 000 тенге – морального вреда.



