Манкенов: Если Елеусинов и его команда сделают все, что возможно, его ждет большое будущее

Внештатный советник президента Федерации профессионального бокса Казахстана бывший генеральный директор клуба «Astana Arlans», известный отечественный промоутер Болат Манкенов в интервью республиканскому интернет-порталу Sports.kz прокомментировал переход олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова в профессиональный бокс.





— Болат Токтарович, можете поделиться мнением о переходе в профессионалы Данияра Елеусинова?

— Честно говоря, информацию услышал только от Вас, поэтому конкретного мнения пока что высказать не могу. Он талантливый парень, засветился еще на юношеском уровне, поэтому я позитивно отношусь к этому переходу.





— Что можете сказать о промоутерской компании «MJA Entertainment’s», с которой подписал контракт олимпийский чемпион?

— О данной компании никакой информацией не владею.





— Кто может заменить Елеусинова в сборной Казахстана?

— В последнее время совсем не слежу за любительским боксом, поэтому конкретно назвать кого-то не могу. Но у нас есть много достойных бойцов, которые, надеюсь, смогут безболезненно заменить Данияра.





— На что может рассчитывать и как далеко может зайти Данияр Елеусинов в профи?

— Повторюсь: он очень талантливый боец, который имеет большой опыт выступлений на любительском уровне, к тому же он еще очень молод. Поэтому, при правильном подходе к делу, от него зависит 50% дальнейшего успеха. Говорю только о половине, потому что в профессиональном боксе остальные 50% зависят от команды боксера — промоутеров, менеджеров и тренера. Если Данияр и его команда сделают все, что для них возможно, — его ждет большое будущее.





Степан Баев

Фото Sports.kz