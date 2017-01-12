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Новости за сегодня

Утверждена Инструкция по проведению бюджетного мониторинга

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга»

В соответствии со статьей 112 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 15 марта 2010 года «О государственной статистике» утверждена Инструкцию по проведению бюджетного мониторинга.

В частности, целью разработки настоящей Инструкции является систематизация процедур мониторинга по использованию бюджетных средств, в целях эффективного исполнения республиканского и местных бюджетов, а также отслеживание исполнения поступлений бюджета.

Задачами бюджетного мониторинга при исполнении поступлений и при реализации бюджетных программ (подпрограмм) являются:

анализ исполнения поступлений;

анализ освоения бюджетных средств администраторами бюджетных программ путем сопоставления плана финансирования по платежам и оплаченных обязательств;

выявление причин несвоевременного проведения платежей в соответствии с планом финансирования по платежам (далее - план по платежам) и несвоевременного принятия обязательств в соответствии с планами финансирования по обязательствам (далее - план по обязательствам).

Приказ вводится в действие после дня его государственной регистрации.

 

12 января 2017, 14:09
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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