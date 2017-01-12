Хроники «Дакара»: техподдержка отрезана от гонщиков

«Дакар» остается самой непредсказуемой и жесткой гонкой на планете. Ситуация на 12 января 00:30 такова: на бивуаке в Чилесито не набирается и половины гоночного каравана, автомобили технической помощи из-за сошедшего накануне оползня отрезаны от мира на участке скоростной дороги от боливийской границы до аргентинского города Сальта. Настало время, когда на «Дакаре» всем не до шуток.





На бивуак в Чилесито от Президентского клуба «Астана» прибыл лишь грузовой экипаж под управлением пилота Артура Ардавичуса, сообщает Zakon.kz





- Нас оставили ночевать на дороге – стихийном бивуаке. Наверное, уже весь мир знает, что на этом участке сошел оползень, уничтожив дорогу и деревню под названием Волкан. Смыта дорога и практически вся деревня. Мы получаем разную информацию о пострадавших, - комментирует капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус.





Также не добавляет оптимизма информация о перевороте автомобиля технической поддержки легкового экипажа под управлением Дениса Березовского. Водитель 26-тонного большегруза не справился с управлением, грузовик ушел в обрыв и перевернулся. Команда грузовой технички Артура Ардавичуса частично смогла оказать сервис машине Дениса Березовского и его штурмана Алексея Никижева. Но полную сервисную процедуру Toyota Land Cruiser 200 так и не прошел. У команды попросту нет необходимой сервисной электроники.





Грузовик MAN TGS казахстанской команды прошел все сервисные процедуры и готов к старту.





- В итоге экипажа под номером 333 нет здесь на бивуаке, технички также нет. А через несколько часов уже старт следующего этапа. Мы в большом напряжении. Мы же проехали 1120 км горных серпантинов за 14 часов до Чилесито. Долгий перегон. Вначале нам нужно было проехать через Сальту, где нам поставили печать, и потом мы поехали в Чилесито. Сейчас мы здесь, ждем Дениса. Наша техничка также далеко отсюда, ложимся спать на скамейки в столовой. Просто закрыть глаза на пару часов, и мы двигаем на этап, мы готовы к старту, готовы к бою, - подытоживает представитель Президентского клуба «Астана» Артур Ардавичус.





Сегодня, 12 января участников ожидает десятый этап «Дакара» по маршруту Чилесито-Сан-Хуан (Аргентина). Общая протяженность дня составит 751 км, включая 449 км спецучастка.



