Жизни и здоровью раненного зятя президента Грузии ничего не угрожает

Состояние здоровья раненного зятя президента Грузии Миндии Гогочури и его друга стабильное, их жизни не угрожает опасность, заявили в пресс-службе республиканской больницы

Накануне грузинские СМИ сообщили, что зятя президента и его друга ранили из огнестрельного оружия в центре Тбилиси. Их госпитализировали в республиканскую больницу, где Гогочури прооперировали ногу. Подробности случившегося пока не известны. Гогочури является мужем Машо Чичуа — падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили.





"Состояние стабильное, их жизни не угрожает опасность", — заявили журналистам в пресс-службе больницы, добавив, что воздерживаются от распространения детальной информации о состоянии здоровья раненых по просьбе семьи пострадавших.





МВД страны возбудило уголовное дело по статьям 118 и 236 УК Грузии (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью и противозаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия).