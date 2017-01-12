Жизни и здоровью раненного зятя президента Грузии ничего не угрожает
12 января 2017, 14:27
Медики рассказали о состоянии здоровья Миндии Гогочури и его друга, накануне раненных из огнестрельного оружия в центре Тбилиси.
Состояние здоровья раненного зятя президента Грузии Миндии Гогочури и его друга стабильное, их жизни не угрожает опасность, заявили в пресс-службе республиканской больницы, передает РИА Новости.
Накануне грузинские СМИ сообщили, что зятя президента и его друга ранили из огнестрельного оружия в центре Тбилиси. Их госпитализировали в республиканскую больницу, где Гогочури прооперировали ногу. Подробности случившегося пока не известны. Гогочури является мужем Машо Чичуа — падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили.
"Состояние стабильное, их жизни не угрожает опасность", — заявили журналистам в пресс-службе больницы, добавив, что воздерживаются от распространения детальной информации о состоянии здоровья раненых по просьбе семьи пострадавших.
МВД страны возбудило уголовное дело по статьям 118 и 236 УК Грузии (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью и противозаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия).
Фото © Fotolia/ rogerphoto
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