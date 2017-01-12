Жителей Атырау шокировало видео с горами трупов собак
12 января 2017, 14:29
Под массовый расстрел попали не только бродячие, но и домашние животные в ошейниках.
В Сети появилось видео под названием "Массовое убийство собак в Атырау 2017", которое шокировало казахстанцев, передает портал "Мой город".
На кадрах видео несколько куч с трупами животных, примерно по 10-15 собак в каждой, лежат на окровавленном снегу. Сотрудники, ответственные за убой, продолжают выгружать трупы, при этом вслух пытаясь определить породу собак.
- Бельгийская овчарка, да? - уточняет один мужчина в спецодежде у второго, обсуждая мертвую собаку в ошейнике.
- Да, бельгийская, - отвечает второй. - Ты больше похож на овчарку.
Судя по кадрам, под массовый расстрел попали не только бродячие, но и домашние животные в ошейниках. Далее на видео появляется грузовая машина с трупами собак, видимо, туда собираются грузить лежащих на земле животных.
Напомним, массовый отстрел бродячих собак в Атырау и его пригородных поселках начался после несчастного случая, который произошел 6 января. На 7-летнего мальчика в пригородном поселке Еркинкала напала стая собак. Мальчик чудом остался жив после многочисленных укусов.
По официальным данным в 2016 году в Атырау было отловлено и уничтожено более 9 тысяч бродячих собак. С начала же нового года было уничтожено 154 бродячих собак.
Внимание! Видео содержит жестокие сцены и не рекомендуется к просмотру детям и слабонервным людям!
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