Ограждать территории цепями во дворах нельзя - акимат Алматы

На сайте акима Алматы жительницей города был задан вопрос: запрещено ли ограждение территории цепочкой, сообщает Zakon.kz.





«У нас под окном со стороны малой Ленина девушка оградила цепочкой очень большую территорию, куда можно парковать еще несколько машин. И надо иметь официальное разрешение на ограждение?» - спросила она.





Акимат ответил, что такие действия являются нарушением правил благоустройства города.





«В соответствии с пунктами 15, 16 Правил благоустройства территории города Алматы, не допускается размещение объектов различного назначения, возведение и установка на проездах дворовых территорий балок, блоков и иных ограждений территорий, препятствующих проезду спецавтотранспорта, а также стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для стоянки места», - говорится в ответе.





Как отмечается, за совершение указанных действий административным законодательством РК предусмотрена ответственность, в соответствии со ст. 505 КРК об АП (Нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов). Производство по указанной статье осуществляется органами внутренних дел.





Для принятия эффективных мер административного воздействия, необходимо сообщать о каждом факте нарушений вышеуказанных правил в дежурную часть УВД Медеуского района по тел. 254 48 02 или на пульт «102».



