Сотрудники Microsoft подали на компанию в суд за принудительный просмотр убийств

Двое работников корпорации будут судиться с Microsoft из-за того, что в их обязанности входит просмотр фотографий и видеозаписей, которые "развлекают самых больных людей на планете".

Генри Сото и Грег Блауерт работали в составе команды, которая специализируется на интернет-безопасности корпорации Microsoft. В их задачи входило выяснять, какой пользовательский контент нужно удалить, а о каком необходимо срочно сообщить в полицию, пишет MSPowerUser, передает передает Life.ru





Для этого команда получила доступ ко всем аккаунтам пользователей Microsoft. Однако, по всей видимости, в компании не предоставили сотрудникам никакой психологической поддержки.





Генри Сото заявил, что его насильно перевели в команду в 2008 году, однако он не мог перейти в другой отдел целых полтора года. По словам мужчины, его никто заранее не проинформировал о характере работы, во время которой пришлось бы отсматривать видео с умирающими людьми и самые извращённые ролики сексуального характера.





Второй же сотрудник, Грэг Блауерт, и вовсе страдает "острым и изнурительным посттравматическим расстройством" с 2013 года.





Оба мужчины пытались улучшить своё положение при помощи обратной связи с компанией, тем не менее Microsoft, по их словам, ничего не ответила на многочисленные запросы. Однако в корпорации из Рэдмонда считают иначе.





"Microsoft применяет передовые технологии, чтобы обнаружить и классифицировать незаконные изображения жестокого обращения с детьми, которые публикуют пользователи сервисов компании, — заявил представитель Microsoft в электронном письме. — После проверки специально обученным сотрудником компания удаляет снимки, сообщает о них в Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей, а затем банит пользователей, которые делились изображениями через наши сервисы. Мы создали надёжные оздоровительные программы для наших сотрудников, которые работают с этими материалами. У нас есть ресурсы и поддержка".





Алексей Глинкин