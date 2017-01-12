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Очередной фейк: Казахстанцам запрещают открывать двери полицейским

12 января 2017, 14:37

Такое распоряжение, якобы, дал аким.


В мессенджере WhatsApp стало активно распространяться сообщение о том, что некий аким призывает людей не открывать двери тем, кто пришел проверят временную регистрацию. В акимате Алматы и Астаны опровергли распространяемое сообщение, сообщает Zakon.kz.

"Добрый вечер! Вчера было распоряжение акима: не открывайте дверь тем, кто пришёл проверять регистрацию граждан, даже если это люди в форме, вы имеете право не впускать их в свой дом. Распоряжение связано с тем, что преступники пользуются сложившейся ситуацией с регистрацией граждан. Предупредите домашних!", - говорится в сообщении.

В акимате Алматы заявили, что это фейк, также считает и советник акима Астаны Кайсар Жумабайулы. "Столичный акимат опровергает информацию, распространяющуюся в социальных сетях и по мессенджеру WhatsApp, о якобы вышедшем распоряжении акима города не впускать граждан, пришедших проверять регистрацию. От акимата никаких рассылок не было. Информация не соответствует действительности", - написал советник на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее появилась информация, что по квартирам ходят участковые и проверят данные горожан.

Ранее мы уже публиковали полезную информацию о том, в каких случаях полицейские будут обходить квартиры для проверки регистрации.

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Фото: khabar.kz

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