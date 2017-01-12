Очередной фейк: Казахстанцам запрещают открывать двери полицейским
12 января 2017, 14:37
Такое распоряжение, якобы, дал аким.
В мессенджере WhatsApp стало активно распространяться сообщение о том, что некий аким призывает людей не открывать двери тем, кто пришел проверят временную регистрацию. В акимате Алматы и Астаны опровергли распространяемое сообщение, сообщает Zakon.kz.
"Добрый вечер! Вчера было распоряжение акима: не открывайте дверь тем, кто пришёл проверять регистрацию граждан, даже если это люди в форме, вы имеете право не впускать их в свой дом. Распоряжение связано с тем, что преступники пользуются сложившейся ситуацией с регистрацией граждан. Предупредите домашних!", - говорится в сообщении.
В акимате Алматы заявили, что это фейк, также считает и советник акима Астаны Кайсар Жумабайулы. "Столичный акимат опровергает информацию, распространяющуюся в социальных сетях и по мессенджеру WhatsApp, о якобы вышедшем распоряжении акима города не впускать граждан, пришедших проверять регистрацию. От акимата никаких рассылок не было. Информация не соответствует действительности", - написал советник на своей странице в Facebook.
Напомним, что ранее появилась информация, что по квартирам ходят участковые и проверят данные горожан.
Ранее мы уже публиковали полезную информацию о том, в каких случаях полицейские будут обходить квартиры для проверки регистрации.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: khabar.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838888-165805404ce271b63adcac670435c0da
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также