Очередной фейк: Казахстанцам запрещают открывать двери полицейским

В мессенджере WhatsApp стало активно распространяться сообщение о том, что некий аким призывает людей не открывать двери тем, кто пришел проверят временную регистрацию. В акимате Алматы и Астаны опровергли распространяемое сообщение , сообщает , сообщает Zakon.kz





"Добрый вечер! Вчера было распоряжение акима: не открывайте дверь тем, кто пришёл проверять регистрацию граждан, даже если это люди в форме, вы имеете право не впускать их в свой дом. Распоряжение связано с тем, что преступники пользуются сложившейся ситуацией с регистрацией граждан. Предупредите домашних!", - говорится в сообщении.





От акимата никаких рассылок не было. Информация не соответствует действительности" , - написал советник на своей странице в В акимате Алматы заявили, что это фейк, также считает и советник акима Астаны Кайсар Жумабайулы. "Столичный акимат опровергает информацию, распространяющуюся в социальных сетях и по мессенджеру WhatsApp, о якобы вышедшем распоряжении акима города не впускать граждан, пришедших проверять регистрацию., - написал советник на своей странице в Facebook.





Напомним, что ранее появилась информация, что по квартирам ходят участковые и проверят данные горожан.









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