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Новости за сегодня

Кого из госслужащих освободят от аттестации

 

Актом Главы государства определен перечень лиц, которые освобождаются от прохождения аттестации, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Агенства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК), это лица, находящихся в декретном отпуске, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14-ти лет.

При этом к одиноким матерям следует относить женщин, воспитывающих детей без отца, независимо от того состояли они в браке или нет.

Аттестацию не будут проходить также люди предпенсионного возраста, служащие, состоящие в кадровом резерве корпуса «А», а также впервые принятые на госслужбу и проработавшие менее шести месяцев.

Лица, которые поступили на государственную службу после перерыва работы, проходят аттестацию на общих основаниях независимо от срока назначения на должность.

Принадлежность к категориям освобождаемых от аттестации лиц подтверждается документами, выданными официальными учреждениями.

В настоящее время, организована подготовительная работа, непосредственные её этапы начнутся с 1 февраля и завершатся к 1 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в I полугодии 2017 года будет проведена комплексная аттестация государственных служащих. Она пройдет в три этапа.

 

12 января 2017, 14:31
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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