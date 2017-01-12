В 2017 году в Астане установят еще 200 теплых остановок

В 2017 году в Астане установят еще 200 теплых остановок. Об этом сегодня сообщил глава управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердин, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для обеспечения комфорта ожидания реализуется программа по модернизации остановочных комплексов общественного транспорта. На сегодняшний день уже установлено 27 павильонов закрытого типа, как мы называем, теплые остановки. В текущем году будет произведена установка еще 200 павильонов закрытого типа», - сказал Игенбердин.

Он отметил, что установка новых закрытых остановочных комплексов будет происходить за счет инвесторов.

«Всем нам помнится, сколько было критики при запуске проекта по теплым остановкам. Теперь все на себе оценили эффект и все поняли в их необходимости. Учитывая высокую стоимость и нагрузку на бюджет, акимом Астаны дано поручение о привлечении инвесторов для установки и эксплуатации сети остановочных павильонов с обустройством в них торговых точек, пунктов полиции и туалетных комплексов, где позволяет площадь и пассажиропоток», - сказал глава управления пассажирского транспорта Астаны

Татьяна Ковалева