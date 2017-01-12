За один день в Алматы и Астане более 7 тысяч человек получили временную регистрацию

Отмечается, что ажиотаж по временной регистрации наблюдается только в столице и мегаполисе.

11 января в Астане и Алматы временную регистрацию получили более 7 тысяч граждан. Об этом на брифинге сообщила заместитель начальника Управления документирования регистрации населения Департамента миграционной полиции МВД РК Жанар Кожахметова, передает Kazpravda.kz.

«Только за 11 января в Астане зарегистрировались 4 тысячи человек. Из них временную регистрацию получили 2 тысячи. В Алматы временную регистрацию в тот же день получили 5 тысяч человек», - сказала представитель миграционной полиции.

Заместитель директора Дирекции оказания государственных услуг НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» Шокан Абдильманов, в свою очередь, подчеркнул, что ажиотаж по временной регистрации наблюдается только в столице и мегаполисе. Он также отметил, что большой наплыв граждан всегда случается в начале года и ЦОНы были готовы к этому.

«Мы столкнулись с большим наплывом населения в ЦОНы в связи с временной регистрацией. Вообще, мы ожидали это, у нас каждый новый год начинался с наплыва, потому что с начала года вводятся различные программы - в этом году «Доступное жилье» в рамках развития регионов, «Молодая семья». Мы ожидали этот наплыв. Большой ажиотаж начался 6 января. С 4-го числа люди шли за справками, а также за временной регистраций. Но именно с 6 января пошла большая нагрузка», - пояснил он.

Абдильманов напомнил, что ЦОНы экстренно перешли на новый график работы - с 8 утра до 8 вечера без обеда, в праздничные и выходные дни, увеличили количество рабочих мест для сотрудников миграционной полиции, которые непосредственно занимаются регистрацией граждан, что дало «определенный эффект».

«Единственное решение, чтобы сбить наплыв - увеличивать рабочие места и автоматизировать этот процесс. Процесс пошел, динамика идет на увеличение, благодаря принятым мерам вчера, например, мы уже наблюдали спад. Отмечу, что ажиотаж по временной регистрации наблюдается только в Алматы и Астане. В других городах такого нет. В Шымкенте, Караганде,Павлодаре есть спрос на электронные услуги, здесь люди пошли за пособиями», - заключил спикер.

Ксения Воронина