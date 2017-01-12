Соблюдение процессуальных сроков

Задачей суда является не только справедливое, но и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел, что имеет существенное значение для правоприменительной практики. Процессуальный срок - это период времени, устанавливаемый законом или судом для совершения процессуальных действий (подготовка дела к судебному разбирательству, его рассмотрения, обжалования судебного решения, исполнения решения и др.). Все виды сроков в гражданском процессуальном праве делятся на сроки установленные законном и сроки, установленные судом. Нарушение процессуальных сроков лицами, участвующими в деле, влечет возникновение для них негативных последствий. Например, если истец в срок, установленный судом, не устранит недостатки искового заявления и не уплатит государственную пошлину, исковое заявление считается не поданным и возвращается истцу.

К срокам установленным законом для процессуальных действий суда, относятся сроки подготовки гражданских дел к судебному разбирательству, рассмотрения гражданских дел, а также совершения отдельных процессуальных действий судом.

В соответствии со ст. 167 ГПК Республики Казахстан, подготовка гражданских дел к судебному разбирательству должна быть проведена не позднее чем семидневный срок со дня принятия заявления. В исключительных случаях по делам особой сложности этот срок может быть продлен до одного месяца по мотивированному определению судьи. Не могут продлеваться сроки подготовки по делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья, а также по случаю потери кормильца и требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений.

Перечень тех действий, которые судья может совершить при подготовке дела к судебному разбирательству, указан в ст.170 ГПК Республики Казахстан. Объем таких действий зависит от категории спора и качества искового заявления, тщательности проработки истцом своей позиций и представленной им доказательственной базы. Так, при подготовке дела к судебному разбирательству необходимо вручить ответчику копию искового заявления, выяснить у него возможные возражения против заявленных истцом требований, предложить предоставить доказательства в обоснование своих возражений, разъяснить сторонам их процессуальные права. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к участию в деле соответчиков, третьих лиц на стороне ответчика, о необходимости назначения экспертизы, о привлечении к участию в деле специалиста, переводчика, разрешать иные необходимые процессуальные действия. Иногда при подготовке дела к судебному разбирательству, возникает необходимость уточнить у истца существо исковых требований, необходимость предоставления дополнительных доказательств со стороны истца.

Характер тех действий, которые судья должен произвести при подготовке дела к судебному разбирательству предполагает, что судья должен иметь достаточно времени, чтобы уяснить суть заявленных истцом требований, изучить представленные истцом доказательства и нормы материального закона, подлежащее применению к спорному правоотношению, обеспечить ответчику реальную возможность для ознакомления с материалами дела и подготовки письменного возражения.

А практически суду сложно законом предусмотренный семидневный срок, обеспечить исполнение определения о досудебной подготовке дела. Особенно, по гражданским делам, по которым участвуют стороны, проживающие в отдаленных районах, что актуально для специализированных межрайонных экономических судов, так как, данные суды рассматривают гражданские дела по имущественным и неимущественным спорам в масштабе области. В статье 150 ГПК Республики Казахстан нет требовании о том, чтобы в исковом заявлении истец указывал известные истцу номера телефонов, адрес электронной почты сторон. Данные требования необходимы для оперативного извещения сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. Между тем, закон требует, чтобы участвующие в деле лица должны быть заблаговременно извещены о месте и времени рассмотрения дела или совершения отдельных процессуальных действий путем вручения под роспись повестки или с применением иных технических средств, позволяющих зафиксировать получение этими лицами судебного извещения или вызова. Полагаю, что необходимо внести изменения в ст.167 ГПК Республики Казахстан и установить по всем гражданским делам месячный срок подготовки дела к судебному разбирательству со дня принятия заявления. Данные изменения не противоречат общепринятым мировым стандартам.