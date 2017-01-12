Слухи о романе с Турсенгали Алагузовым прокомментировала Баян Есентаева
12 января 2017, 15:12
На данный момент, судя по фотографиям и видео в соцсетях, Баян Максаткызы отдыхает во Вьетнаме.
Слухи о своем романе с Турсенгали Алагузов прокомментировала Баян Максаткызы, передает Zakon.kz.
Напомним, в СМИ появилась информация о том, что у продюсера появился ухажер. Якобы она и бизнесмен Турсенгали Алагузов познакомились весной прошлого года и между ними завязалась дружба. 48-летний Турсенгали - сын известного казахстанского дирижера и композитора Турыма Алакозова, является председателем совета директоров компании АО «Galanz Bottlers».
На данный момент, судя по фотографиям и видео в соцсетях, Баян Максаткызы отдыхает во Вьетнаме. Под одним из видео она написала: "Пока СМИ обсуждают мою ЛИЧНУЮ жизнь🙄, я дегустирую кофе ". Она не подтвердила, но и не опровергла слухи о романе.
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