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Новости за сегодня

Опция получения временной регистрации в режиме «онлайн» уже разрабатывается

 

Разработка займет 2-3 недели.

Система для получения временной регистрации в режиме «онлайн» уже разрабатывается и будет доступна в течение месяца. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель директора Дирекции оказания госуслуг Государственной корпорации «Правительство для граждан» Шокан Абдильманов, передает Kazpravda.kz.

«Обычно на разработку системы нужно месяц-два. В течении месяца услуга заработает. Вчера об этом уже сообщалось. Отмечу, что госкорпорация не занимается разработкой. В корпорации всего 46 систем есть, но ни одна не принадлежит нам. Владельцами являются уполномоченные органы», - пояснил Абдильманов.

Он указал, что опция будет добавлена к уже имеющейся на eGov возможности получения регистрации по месту жительства, доступной в режиме «онлайн».

«Чтобы пользоваться госуслугами в режиме «онлайн», необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП)», - напомнил он.

Отметим, что накануне министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил, что в течение месячного срока будет доступна возможность регистрации в режиме «онлайн», также планируется устранить необходимость предоставления гражданами справки по форме 2 (о правах на недвижимое имущество), что сократит процесс получения услуги в 2 раза.

 

Ксения Воронина

 

12 января 2017, 14:59
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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