Минкомсвязи ужесточило поправки в законопроект о госрегулировании Рунета

Ведомство предлагает обязать операторов обмениваться трафиком через госреестр.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предложило обязать операторов связи использовать Государственную информационную систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС). Первая редакция законопроекта, представленная в ноябре 2016 года, не предусматривала обязательного использования ГИС, а лишь наделяла операторов таким правом.

Согласно новым поправкам, операторы, оказывающие услуги по пропуску трафика, обязаны подключать используемые ими сети к точкам обмена трафиком из реестра ГИС, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на документ. При пропуске трафика к взаимодействующим системам других компаний оператор также должен использовать сведения из ГИС.

Таким образом, ГИС получит данные о критической инфраструктуре российского сегмента интернета и маршрутах интернет-трафика. Финансирование системы предлагается осуществлять за счет резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений операторов связи.

Поправки в закон «О связи» вызвали критику со стороны МТС и «Вымпелкома». Как пояснили в пресс-службе МТС, требование об обязательном подключении к точкам обмена трафика из реестра ГИС является чрезмерным и может привести к необоснованным затратам операторов, поскольку предполагает вмешательство государства в экономические отношения хозяйствующих субъектов.

По мнению руководителя направления по совершенствованию отраслевого законодательства департамента управления регуляторными рисками МТС Натальи Великородной, попытка управления государством автономными системами приведет к разрушению рунета и нарушению его взаимодействия с глобальной Сетью, включая национальные сегменты стран ЕАЭС.