В январе-ноябре 2016 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-ноябре 2016 г. по сравнению с январем-ноябрем 2015г. объем промышленного производства увеличился на 0,6% (в январе-ноябре 2015 г. снизился на 3,3%).

Потребительские цены в странах Содружества в ноябре 2016г. по сравнению с декабрем 2015 г. выросли на 6,5% (в ноябре 2015г. по сравнению с декабрем 2014 г. - на 16,3%), цены производителей промышленной продукции выросли на 11,2% (в ноябре 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. на 12,6%).

январь-ноябрь 2016г. к январю-ноябрю 2015г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен производителей промышленной продукции1) Индексы потребительских цен1) Азербайджан 96,1 99,4 100,6 101,7 155,0 112,2 Армения 100,42) 106,8 221,7 97,5 106,3 97,8 Беларусь 97,3 99,1 96,3 96,1 108,3 110,1 Казахстан 100,42) 98,6 99,7 100,5 117,5 107,5 Кыргызстан 103,2 102,7 104,7 105,6 97,3 98,5 Молдова 103,32) 99,43) 97,5 100,13)4) 102,3 101,8 Россия 99,32) 100,8 100,6 94,9 106,8 105,0 Таджикистан 106,72) 116,3 100,2 106,1 111,2 105,8 Туркменистан2) 106,2 … 101,9 116,65)6) … 103,67) Узбекистан2) 107,8 105,8 104,88) 114,26) … … Украина 102,09) 102,1 103,1 103,7 131,5 111,4 Всего по СНГ 99,72) 100,6 100,3 96,3 111,2 106,5 Справочно СНГ: январь-ноябрь 2015г. в % к январю-ноябрю 2014г. 96,710) 96,7 97,6 90,9 112,611) 116,311)

1) Ноябрь 2016г. в % к декабрю 2015г.

2) Январь-сентябрь 2016г. в % к январю-сентябрю 2015г.

3) Январь-октябрь 2016г. в % к январю-октябрю 2015г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) В текущих ценах.

6) Включая оборот предприятий питания.

7) Сентябрь 2016г. в % к декабрю 2015г.

8) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.

9) III квартал 2016г. в % к III кварталу 2015г.

10) Январь-сентябрь 2015г. в % к январю-сентябрю 2014г.

11) Ноябрь 2015г. в % к декабрю 2014г.

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. В Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.