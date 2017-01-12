В январе-ноябре 2016 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-ноябре 2016 г. по сравнению с январем-ноябрем 2015г. объем промышленного производства увеличился на 0,6% (в январе-ноябре 2015 г. снизился на 3,3%).
Потребительские цены в странах Содружества в ноябре 2016г. по сравнению с декабрем 2015 г. выросли на 6,5% (в ноябре 2015г. по сравнению с декабрем 2014 г. - на 16,3%), цены производителей промышленной продукции выросли на 11,2% (в ноябре 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. на 12,6%).
|
январь-ноябрь 2016г. к январю-ноябрю 2015г., в процентах
|
|
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах)
|
Промышленная продукция (в постоянных ценах)
|
Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта)
|
Оборот розничной торговли
(в постоянных ценах; все каналы реализации)
|
Индексы цен производителей промышленной продукции1)
|
Индексы потребительских цен1)
|
Азербайджан
|
96,1
|
99,4
|
100,6
|
101,7
|
155,0
|
112,2
|
Армения
|
100,42)
|
106,8
|
221,7
|
97,5
|
106,3
|
97,8
|
Беларусь
|
97,3
|
99,1
|
96,3
|
96,1
|
108,3
|
110,1
|
Казахстан
|
100,42)
|
98,6
|
99,7
|
100,5
|
117,5
|
107,5
|
Кыргызстан
|
103,2
|
102,7
|
104,7
|
105,6
|
97,3
|
98,5
|
Молдова
|
103,32)
|
99,43)
|
97,5
|
100,13)4)
|
102,3
|
101,8
|
Россия
|
99,32)
|
100,8
|
100,6
|
94,9
|
106,8
|
105,0
|
Таджикистан
|
106,72)
|
116,3
|
100,2
|
106,1
|
111,2
|
105,8
|
Туркменистан2)
|
106,2
|
…
|
101,9
|
116,65)6)
|
…
|
103,67)
|
Узбекистан2)
|
107,8
|
105,8
|
104,88)
|
114,26)
|
…
|
…
|
Украина
|
102,09)
|
102,1
|
103,1
|
103,7
|
131,5
|
111,4
|
Всего по СНГ
|
99,72)
|
100,6
|
100,3
|
96,3
|
111,2
|
106,5
|
Справочно СНГ:
январь-ноябрь 2015г.
в % к январю-ноябрю 2014г.
|
96,710)
|
96,7
|
97,6
|
90,9
|
112,611)
|
116,311)
1) Ноябрь 2016г. в % к декабрю 2015г.
2) Январь-сентябрь 2016г. в % к январю-сентябрю 2015г.
3) Январь-октябрь 2016г. в % к январю-октябрю 2015г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) В текущих ценах.
6) Включая оборот предприятий питания.
7) Сентябрь 2016г. в % к декабрю 2015г.
8) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
9) III квартал 2016г. в % к III кварталу 2015г.
10) Январь-сентябрь 2015г. в % к январю-сентябрю 2014г.
11) Ноябрь 2015г. в % к декабрю 2014г.
Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. В Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
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