 
Облачно: слабый снег
-14°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 37%

Влажность: 83%

Давление: 736 мм рт. ст.

Ветер: западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.40

12 января 

Курс НБРК

331.85

-2.11

АЛМАТЫ

Покупка

331.70

Продажа

332.40

АСТАНА

Покупка

331.00

Продажа

332.00

Подробнее
353.50

12 января 

Курс НБРК

352.66

+ 0.90

АЛМАТЫ

Покупка

350.00

Продажа

353.50

АСТАНА

Покупка

352.50

Продажа

354.00

Подробнее
Новости за сегодня

Алматинцев будут чаще досматривать в метро во время проведения Универсиады

 

Пассажиров Алматинского метрополитена во время проведения 28-й Всемирной зимней Универиады-2017 будут чаще досматривать при входе на станции метро, передает BNews.kz.

По словам директора КГП «Метрополитен» Нурлана Муханова, данная мера связана с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности жителей и гостей мегаполиса.

«Мы просим всех пользователей метро отнестись с пониманием к этим мероприятиям. Досмотр направлен в первую очередь на создание безопасных условий проезда и обеспечения порядка. На станциях метрополитена в настоящее время уже проводятся процедуры досмотра людей и вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа для предотвращения незаконного перевоза запрещенных веществ и предметов. Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не будут допускаться на объект»,- подчеркнул Муханов.

Вместе с тем, чтобы избежать очереди в досмотровой зоне, руководство предприятия рекомендует жителям использовать бесплатное мобильное приложение с расписанием поездов, которое поможет скорректировать время и заранее прибыть на станции метрополитена.

Процедура досмотра с использованием специальных технических средств, проводится строго в рамках действующего законодательства Республики Казахстан и постановлений правительства и не влекут за собой нарушений Конституционных прав пассажиров.

12 января 2017, 15:40
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код