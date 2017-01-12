Алматинцев будут чаще досматривать в метро во время проведения Универсиады

Пассажиров Алматинского метрополитена во время проведения 28-й Всемирной зимней Универиады-2017 будут чаще досматривать при входе на станции метро, передает BNews.kz.

По словам директора КГП «Метрополитен» Нурлана Муханова, данная мера связана с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности жителей и гостей мегаполиса.

«Мы просим всех пользователей метро отнестись с пониманием к этим мероприятиям. Досмотр направлен в первую очередь на создание безопасных условий проезда и обеспечения порядка. На станциях метрополитена в настоящее время уже проводятся процедуры досмотра людей и вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа для предотвращения незаконного перевоза запрещенных веществ и предметов. Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не будут допускаться на объект»,- подчеркнул Муханов.

Вместе с тем, чтобы избежать очереди в досмотровой зоне, руководство предприятия рекомендует жителям использовать бесплатное мобильное приложение с расписанием поездов, которое поможет скорректировать время и заранее прибыть на станции метрополитена.

Процедура досмотра с использованием специальных технических средств, проводится строго в рамках действующего законодательства Республики Казахстан и постановлений правительства и не влекут за собой нарушений Конституционных прав пассажиров.