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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,09, EURKZT_TOD = 353,90, RUBKZT_TOD = 5,5841, USDKZT_0_001 = +6,6700 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_SPT, EURUSD_SPT и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 16 января в США (День Мартина Лютера Кинга).

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,09 тенге за доллар США при объеме торгов 26 750 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 353,90 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро;

- по евро с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 и T+1 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5841 тенге за рубль при объеме торгов 78 500 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 331,85 тенге за доллар (-2,11), суммарный объем торгов - 59 100 тыс. USD (+16 600 тыс.).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,6700 % годовых при объеме торгов 679 900 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 23 банка.

12 января 2017, 15:45
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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